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Щербакова и Медведева комментируют короткую программу женщин на Гран-при России в Красноярске

Щербакова и Медведева комментируют женские соревнования на Гран-при в Красноярске.

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева комментируют короткую программу женщин на этапе Гран-при России в Красноярске.

Соревнования показывает сайт Первого канала.

Вместе с фигуристками на комментаторской позиции работает Александр Гришин.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
телевидение
logoсборная России
logoПервый канал
женское катание
logoЕвгения Медведева
logoАлександр Гришин
logoАнна Щербакова
logoСерия Гран-при России
Красноярье
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