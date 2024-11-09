Щербакова и Медведева комментируют короткую программу женщин на Гран-при России в Красноярске
Щербакова и Медведева комментируют женские соревнования на Гран-при в Красноярске.
Олимпийская чемпионка Анна Щербакова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева комментируют короткую программу женщин на этапе Гран-при России в Красноярске.
Соревнования показывает сайт Первого канала.
Вместе с фигуристками на комментаторской позиции работает Александр Гришин.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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