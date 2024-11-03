Загитова о критике спортсменов в адрес тренеров: «Это не нужно выводить на всеобщее обозрение. Ты должен быть благодарный за все, что команда сделала для тебя»

Алина Загитова считает некорректной публичную критику в адрес тренеров.

– Я такая же, как все. У меня тоже бывают срывы, эмоции. Кто-то это показывает, а кто-то предпочитает этого не делать.

Что касается тех спортсменов, которые высказываются плохо в адрес своих тренеров, я считаю, что это некорректно. И даже если у вас были какие-то конфликты или недопонимания, это не нужно выводить на всеобщее обозрение. Тем более в медиасферу, которая только этого и ждет.

Это как семья – сор из избы выносить ни в коем случае не нужно. Ты должен быть благодарный за все, что сделала команда для тебя.

– Многие могут сказать, что тебе легко говорить, потому что и ты, и Аня Щербакова – олимпийские чемпионки. А Женя Медведева и Саша Трусова – нет, у них обеих серебро. Если бы в твоей жизни случилось не золото, а серебро, у тебя мог бы случиться такой срыв, когда бы ты подумала, что судьи или Этери (Тутберидзе) помешали тебе?

– Я думаю, что нет. Это ощущение золотой медали я поймала после короткой программы – что я, оказывается, могу. У меня же был провальный следующий сезон. После Олимпиады (2018 года – Спортс’‘) я поехала на чемпионат мира и завоевала там достойное, почетное пятое место.

И вот тогда я поняла, что ты можешь остаться даже без медали. И надо радоваться даже третьему, второму месту. Это Олимпиада – нужно ценить то, что имеешь, – сказала чемпионка Пхенчхана-2018 по фигурному катанию Загитова .