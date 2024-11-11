Щербакова и Медведева поплыли у микрофона, а лидеры Плющенко – на льду. Что было в Красноярске

Этапом в Красноярске фигурная серия Гран-при прошла экватор – впереди еще два старта, дальше ЧР в конце декабря и финал в феврале.

Для начала общий контекст – пунктирно.

● Хватало жалоб на резкую смену часовых поясов и проблемы со сном – будто для многих бросок на восток (+4 часа от Москвы и Санкт-Петербурга) стал сюрпризом и подготовки не велось.

Для понимания, из 6 этапов Гран-при ISU 4 – условно неудобные для наших фигуристов: США, Канада, Япония, Китай. На этом фоне Красноярск не выглядит такой уж пыткой, но, как оказалось, озадачил многих.

● Трибуны «Кристалл арены» на 3500 мест не заполнились ни в один момент за уик-энд. Как и неделю назад в Казани, при схожей вместимости зала. Увы, прослеживается тренд.

● Снова в деле все дисциплины, причем танцоров собирают на этапы совсем хаотично: 12 дуэтов в Магнитогорске, 0 в Казани, снова 12 в Красноярске. Три разминки прошли без заливки льда – жалобы Елизаветы Худайбердиевой, которая вместе с Егором Базиным закрывала программу в воскресенье, можно понять.

Теперь детальнее о главном.

Новый мультиквадист у парней – прорыв сезона?

У мужчин новый победитель – 18-летний Николай Угожаев . Это его дебютный сезон по взрослым, но не первая победа – в начале октября Угожаев неожиданно выкосил Мемориал Панина-Коломенкина с 303 баллами.

На первом этапе Гран-при в Магнитогорске вышло скромнее (срыв в произвольной и 5-е место), но в Красноярске Николай опять собрался и выдал солидные шесть четверных на две программы. В том числе со старшими – лутцем и флипом.

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Собрал опять под 300 баллов (292,56), правда, и соперники помогли – протоколы у всех пестрят галками и q-шками недокрутов. Угожаев тоже недокрутил четверной флип и триксель, но запаса по технике все равно хватило для золота.

Занятно, что по компонентам он только 6-й – вот тут точно есть куда добавлять. Вообще, сейчас ученик Дмитрия Хромина напоминает Владислава Дикиджи в прошлом сезоне – так же выруливает по технике, но вторая оценка серьезно страдает. Вот только победных танцев у него нет.

Зато способ отметить успех у Николая оригинальный: «Буду отсыпаться и отдыхать, перестраиваться на другой часовой пояс, займусь учебой. Долги за победу проставят? Сомневаюсь».

Петр Гуменник умудрился получить недокруты на пяти прыжковых элементах из семи и Угожаева не догнал. Главное, что прическа ему не мешает .

Даниил Самсонов – локальная победа для штаба Этери Тутберидзе на этом этапе. Софья Акатьева осторожно входит в сезон после травмы, Андрей Мозалев пока без пьедестала, а вот Самсонов вытащил себя к бронзе (причем в произвольной проиграл только Угожаеву).

Пока только с младшими четверными (тулупом и сальховом), но все равно хороший знак после 4-го места на чемпионате Москвы и записи «я устал» после него.

Мишина и Галлямов уверенно выиграли, но по лицам не скажешь

Парное катание на Гран-при России опять без интриги, но в Красноярске, в отличие от Казани, хотя бы набрался полноценный подиум – катались пять дуэтов вместо двух.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов соперничают только с Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским, сейчас – заочно. И получается с переменным успехом.

Единственную встречу в этом сезоне Мишина и Галлямов выиграли (на мемориале Панина-Коломенкина), но на этот раз – осечка. Бойкова и Козловский взяли Казань с 232 баллами, у Насти и Саши в Красноярске всего 227.

В произволке Мишина и Галлямов выглядели тяжеловато и буквально вытаскивали прыжки, плюс недокрут на двойном акселе в начале – отсюда и недобор по баллам.

Ну и сами они все понимали, это видно по реакции на оценки. Смотрите, вот это – лица победителей этапа.

Тамара Москвина и Артур Минчук старались как то встряхнуть пару, вскидывали им руки вверх, но помогало не особо.

Но для победы хватило бы и куда худшего проката – конкуренции просто нет.

Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев завалили произвольную – с падением, недокрученными прыжками и вообще без поддержки (они ее пропустили – Евгеньев не смог поднять партнершу), но все равно приехали вторыми.

Четыре пары из пяти закончили с баллами штрафа, три пары отхватили сразу по два. Запас прочности в этом виде далеко не такой бездонный, как принято думать.

Евгеньев после этапа заметил, что за подобный прокат на тренировках «получал люлей от Тутберидзе» . Страшно представить, что сделала бы Этери, если бы приехала в Красноярск. Но на Гран-при ее опять нет – уже привычно .

Медведева и Щербакова комментировали вместе с Гришиным. В итоге у микрофона трое Гришиных

Еще один потенциально сильный ход Первого канала – усадить Анну Щербакову и Евгению Медведеву в комментаторские кресла на соревнования одиночников. У обеих поставлена речь, они способны давать эмоции, вести экспресс-анализ и подмечать сугубо профессиональные детали.

Поначалу так и было – девушки говорили много, в основном интересно, пусть и не без осечек вроде писателя «Кирилла Булычева» от Медведевой.

Особенно старалась Щербакова: разбирала группировку, технику, добавляла микро-инсайды (например, про причины одного квада у Мозалева в короткой).

Ко второму дню обе – неожиданно и необъяснимо – заосторожничали, мимикрировав под Гришина, чей стиль работы легко уместить в его же цитату из Красноярска:

«Будем надеяться, что родные стены помогут Арине Видинеевой подняться хотя бы на одну строчку. Впрочем, если Арина поднимется, это будет означать, что те спортсменки, которые опередили ее в короткой программе, опустятся, а этого мы им ни в коем случае не желаем».

🤷‍♂️

При скомканных прокатах (как у Алиева) Медведева и Щербакова смещали акценты: давайте не об элементах, ведь номер такой чувственный, что все боялись дышать. А там, где напрашивался разбор (у Гуменника срезали под 20 баллов от первоначальной оценки), нарочито отказывались от экспертизы: не хочется говорить о недокрутах.

Все свелось к комплиментам, восторгам, констатации. Специалисты нужны у микрофона именно для этого?

Из положительных моментов – на Первом все-таки дорабатывают локализованную графику. Перевод четче, например, вместо странных «поддержка за руку» и «поддержка за бедро» появились более понятные «поддержка с хватом за руку/бедро». Может, и с танцами к чемпионату России что-нибудь придумают.

Первый выезд лидеров Плющенко – достойно?

Босс «Ангелов» почтил присутствием Красноярск – здесь открыли сезон лучшие люди его команды.

Елена Костылева забрала юниорское золото, переиграв Алису Двоеглазову из группы Тутберидзе. Впрочем, сама откатала не без ошибок и пока объективно не выглядит угрозой для великолепной Маргариты Базылюк . Через несколько дней у них сражение в Москве.

Макар Игнатов дебютировал на соревнованиях при новом тренере – яркие наряды и прическа, жена в КиКе, 6-е место.

Пожалуй, это все что по-настоящему запомнилось.

В остальном – пока плюс-минус обычный Макар: даже внутри этапа не лидер ни по технике, ни компонентами, со знакомой одышкой после двух третей произвольной. 4 квада в произвольной могут служить крепким фундаментом, но надо прогрессировать в остальных аспектах.

Иначе непонятно, за счет чего в такой убойной конкуренции решать задачу Плющенко – топ-3 ЧР .

Софья Муравьева из-за проблем со здоровьем затягивала с выходом на старты. Красноярск подвесил вопрос: а стоило ли теперь? Восстановление как будто не закончено – это влияет и на подачу (совсем безлико в короткой), и на концентрацию (град ошибок в произвольной), и на состояние (покидала лед после произвольной, держась за грудь).

И все вместе точно не помогает самой Софье поймать уверенность и кураж: эмоций на льду если и выплескивались, то только после того, как музыка затихала.

Итог: мимо пьедестала, хотя соперницы два дня только и делали, что уступали друг другу дорогу. А ведь ее Плющенко тоже хочет видеть с медалью ЧР.

Все ждали дуэль учениц Тутберидзе и Плющенко, а победило «зрелое женское»

Фото: РИА Новости /Илья Наймушин, Александр Вильф