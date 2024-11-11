Щербакова и Медведева поплыли у микрофона, а лидеры Плющенко – на льду. Что было в Красноярске
Этапом в Красноярске фигурная серия Гран-при прошла экватор – впереди еще два старта, дальше ЧР в конце декабря и финал в феврале.
Для начала общий контекст – пунктирно.
● Хватало жалоб на резкую смену часовых поясов и проблемы со сном – будто для многих бросок на восток (+4 часа от Москвы и Санкт-Петербурга) стал сюрпризом и подготовки не велось.
Для понимания, из 6 этапов Гран-при ISU 4 – условно неудобные для наших фигуристов: США, Канада, Япония, Китай. На этом фоне Красноярск не выглядит такой уж пыткой, но, как оказалось, озадачил многих.
● Трибуны «Кристалл арены» на 3500 мест не заполнились ни в один момент за уик-энд. Как и неделю назад в Казани, при схожей вместимости зала. Увы, прослеживается тренд.
● Снова в деле все дисциплины, причем танцоров собирают на этапы совсем хаотично: 12 дуэтов в Магнитогорске, 0 в Казани, снова 12 в Красноярске. Три разминки прошли без заливки льда – жалобы Елизаветы Худайбердиевой, которая вместе с Егором Базиным закрывала программу в воскресенье, можно понять.
Теперь детальнее о главном.
Новый мультиквадист у парней – прорыв сезона?
У мужчин новый победитель – 18-летний Николай Угожаев. Это его дебютный сезон по взрослым, но не первая победа – в начале октября Угожаев неожиданно выкосил Мемориал Панина-Коломенкина с 303 баллами.
На первом этапе Гран-при в Магнитогорске вышло скромнее (срыв в произвольной и 5-е место), но в Красноярске Николай опять собрался и выдал солидные шесть четверных на две программы. В том числе со старшими – лутцем и флипом.
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Собрал опять под 300 баллов (292,56), правда, и соперники помогли – протоколы у всех пестрят галками и q-шками недокрутов. Угожаев тоже недокрутил четверной флип и триксель, но запаса по технике все равно хватило для золота.
Занятно, что по компонентам он только 6-й – вот тут точно есть куда добавлять. Вообще, сейчас ученик Дмитрия Хромина напоминает Владислава Дикиджи в прошлом сезоне – так же выруливает по технике, но вторая оценка серьезно страдает. Вот только победных танцев у него нет.
Зато способ отметить успех у Николая оригинальный: «Буду отсыпаться и отдыхать, перестраиваться на другой часовой пояс, займусь учебой. Долги за победу проставят? Сомневаюсь».
Петр Гуменник умудрился получить недокруты на пяти прыжковых элементах из семи и Угожаева не догнал. Главное, что прическа ему не мешает.
Даниил Самсонов – локальная победа для штаба Этери Тутберидзе на этом этапе. Софья Акатьева осторожно входит в сезон после травмы, Андрей Мозалев пока без пьедестала, а вот Самсонов вытащил себя к бронзе (причем в произвольной проиграл только Угожаеву).
Пока только с младшими четверными (тулупом и сальховом), но все равно хороший знак после 4-го места на чемпионате Москвы и записи «я устал» после него.
Мишина и Галлямов уверенно выиграли, но по лицам не скажешь
Парное катание на Гран-при России опять без интриги, но в Красноярске, в отличие от Казани, хотя бы набрался полноценный подиум – катались пять дуэтов вместо двух.
Анастасия Мишина и Александр Галлямов соперничают только с Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским, сейчас – заочно. И получается с переменным успехом.
Единственную встречу в этом сезоне Мишина и Галлямов выиграли (на мемориале Панина-Коломенкина), но на этот раз – осечка. Бойкова и Козловский взяли Казань с 232 баллами, у Насти и Саши в Красноярске всего 227.
В произволке Мишина и Галлямов выглядели тяжеловато и буквально вытаскивали прыжки, плюс недокрут на двойном акселе в начале – отсюда и недобор по баллам.
Ну и сами они все понимали, это видно по реакции на оценки. Смотрите, вот это – лица победителей этапа.
Тамара Москвина и Артур Минчук старались как то встряхнуть пару, вскидывали им руки вверх, но помогало не особо.
Но для победы хватило бы и куда худшего проката – конкуренции просто нет.
Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев завалили произвольную – с падением, недокрученными прыжками и вообще без поддержки (они ее пропустили – Евгеньев не смог поднять партнершу), но все равно приехали вторыми.
Четыре пары из пяти закончили с баллами штрафа, три пары отхватили сразу по два. Запас прочности в этом виде далеко не такой бездонный, как принято думать.
Евгеньев после этапа заметил, что за подобный прокат на тренировках «получал люлей от Тутберидзе». Страшно представить, что сделала бы Этери, если бы приехала в Красноярск. Но на Гран-при ее опять нет – уже привычно.
Медведева и Щербакова комментировали вместе с Гришиным. В итоге у микрофона трое Гришиных
Еще один потенциально сильный ход Первого канала – усадить Анну Щербакову и Евгению Медведеву в комментаторские кресла на соревнования одиночников. У обеих поставлена речь, они способны давать эмоции, вести экспресс-анализ и подмечать сугубо профессиональные детали.
Поначалу так и было – девушки говорили много, в основном интересно, пусть и не без осечек вроде писателя «Кирилла Булычева» от Медведевой.
Особенно старалась Щербакова: разбирала группировку, технику, добавляла микро-инсайды (например, про причины одного квада у Мозалева в короткой).
Ко второму дню обе – неожиданно и необъяснимо – заосторожничали, мимикрировав под Гришина, чей стиль работы легко уместить в его же цитату из Красноярска:
«Будем надеяться, что родные стены помогут Арине Видинеевой подняться хотя бы на одну строчку. Впрочем, если Арина поднимется, это будет означать, что те спортсменки, которые опередили ее в короткой программе, опустятся, а этого мы им ни в коем случае не желаем».
🤷♂️
При скомканных прокатах (как у Алиева) Медведева и Щербакова смещали акценты: давайте не об элементах, ведь номер такой чувственный, что все боялись дышать. А там, где напрашивался разбор (у Гуменника срезали под 20 баллов от первоначальной оценки), нарочито отказывались от экспертизы: не хочется говорить о недокрутах.
Все свелось к комплиментам, восторгам, констатации. Специалисты нужны у микрофона именно для этого?
Из положительных моментов – на Первом все-таки дорабатывают локализованную графику. Перевод четче, например, вместо странных «поддержка за руку» и «поддержка за бедро» появились более понятные «поддержка с хватом за руку/бедро». Может, и с танцами к чемпионату России что-нибудь придумают.
Первый выезд лидеров Плющенко – достойно?
Босс «Ангелов» почтил присутствием Красноярск – здесь открыли сезон лучшие люди его команды.
Елена Костылева забрала юниорское золото, переиграв Алису Двоеглазову из группы Тутберидзе. Впрочем, сама откатала не без ошибок и пока объективно не выглядит угрозой для великолепной Маргариты Базылюк. Через несколько дней у них сражение в Москве.
Макар Игнатов дебютировал на соревнованиях при новом тренере – яркие наряды и прическа, жена в КиКе, 6-е место.
Пожалуй, это все что по-настоящему запомнилось.
В остальном – пока плюс-минус обычный Макар: даже внутри этапа не лидер ни по технике, ни компонентами, со знакомой одышкой после двух третей произвольной. 4 квада в произвольной могут служить крепким фундаментом, но надо прогрессировать в остальных аспектах.
Иначе непонятно, за счет чего в такой убойной конкуренции решать задачу Плющенко – топ-3 ЧР.
Софья Муравьева из-за проблем со здоровьем затягивала с выходом на старты. Красноярск подвесил вопрос: а стоило ли теперь? Восстановление как будто не закончено – это влияет и на подачу (совсем безлико в короткой), и на концентрацию (град ошибок в произвольной), и на состояние (покидала лед после произвольной, держась за грудь).
И все вместе точно не помогает самой Софье поймать уверенность и кураж: эмоций на льду если и выплескивались, то только после того, как музыка затихала.
Итог: мимо пьедестала, хотя соперницы два дня только и делали, что уступали друг другу дорогу. А ведь ее Плющенко тоже хочет видеть с медалью ЧР.
Все ждали дуэль учениц Тутберидзе и Плющенко, а победило «зрелое женское»
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин, Александр Вильф
Предложение для редакции: дайте журналистский мастер-класс - теперь о том же, но в позитивном ключе. А уж позитивного на этапе было немало. Классный выдался этап!
P.S. думаю, Майя Б. сможет