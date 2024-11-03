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Загитова о своем шоу и словах Рудковской: «Возможно, у нас разное представление о солд-аутах. Цифры не врут»

Алина Загитова ответила Яне Рудковской, заявив, что ни разу не была на ее шоу.

– У Яны Рудковской были комментарии по поводу «Хранителей времени». Первое: что вы вдохновились шоу Евгения Плющенко «Русалочка» – действительно какие-то идеи вы оттуда взяли? Второе: она сказала, что вряд ли Алина знает, что такое солд-аут.

– Возможно, у нас разное представление о солд-аутах. По цифрам можно понять, что было два шоу солд-аутов, третье шоу мы сделали такое социальное – там были бесплатные билеты. Коротко могу сказать: цифры не врут.

Насчет «Русалочки». К сожалению или к счастью, я ни разу не была на ее шоу. Ни на одном. Возможно, ей так удобнее думать.

– Кто-то из твоей команды был?

– Люди, с которыми я работаю, ни разу не были на ее шоу. Ни на одном, – рассказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Загитова в интервью Надежде Стрелец.

29 августа в Казани состоялось два показа ледового шоу Загитовой «Хранители времени». Фигуристка объявляла о солд-ауте в момент, когда в продаже еще оставались билеты, а на трибунах были свободные места. 30 августа проходил бесплатный спецпоказ шоу.

Репортаж Спортса’‘ с шоу Загитовой: полных трибун не было

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ютуб-канал Надежды Стрелец
logoЕвгений Плющенко
logoсборная России
женское катание
logoЯна Рудковская
logoАлина Загитова
ледовые шоу
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