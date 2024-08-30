Я сходил на шоу Загитовой. Ну и как?

Алина Загитова презентовала шоу, приуроченное ко Дню Республики Татарстан.

У этого проекта короткая, но интересная жизнь: между анонсом и показом меньше трех месяцев.

«По поручению президента Республики Татарстан мы придумали историю «Хранители времени» , – режиссер Светлана Краюшкина (работающая и у Татьяны Навки) будто описала творческий метод, одновременно попросив войти в положение.

Было очевидно, что шоу готовится в спешке. Возможно, отсюда и странности в подаче.

1) Переносы и отмены (два выступления вместо плановых трех, причем оба – в четверг, а не в выходные). Продажа билетов разгонялась тяжело – на выручку подоспел промокод, дающий скидку 30%. Затем пошли резкие исчезновения десятков мест на конкретных секторах – косвенный признак централизованных закупок на организации.

2) Сюжет о «происхождении мира и людей» – согласитесь, звучит слишком обобщенно. «Лейтмотивы Татарстана» (цитата Загитовой) тоже не добавляли ясности. Непонятно было даже на уровне жанра и настроения – посмеяться, задуматься, поностальгировать? Не говоря уже о целевой аудитории – например, приводить ли детей? Поймут? Оценят?

3) Минимум деталей о действующих лицах, наполнении, козырях. И для перегретого рынка шоу это странное решение. Авербух, Навка и Рудковская делят индустрию не первый год: у всех более-менее понятны составы, хэдлайнеры, концепции (сказки, спектакли, показательные номера с прыжками). А что у Алины?

В общем, вариантов не оставалось – нужно было ехать в Казань и смотреть.

***

Что мы узнали про «Хранителей времени» за последние месяцы? Мало, хотя Загитова обошла с промо несколько радиостанций и не только.

● Шоу об истории Татарстана и «происхождении людей».

● Алина все делала сама (ну, как минимум – контролировала) и собиралась почти не уходить со льда.

● «Будет много сюрпризов».

● На льду Дмитрий Соловьев – олимпийский чемпион командника Сочи-2014.

● Алина споет и полетает на лонже.

● На шоу установят рекорд России – Загитова обещала несколько раз.

Что в итоге?

Первое, что удивило – никакой рекламы «Хранителей времени» в городе. Я прошелся по центру, но не увидел ни единого баннера. Единственный скромный плакатик попался в метро, и то старый – с шоу 31 августа, которое перенесли на 29-е.

Забавно, но даже у «Татнефть Арены» рекламы нет.

Я приехал за 40 минут до начала и, как оказалось, не зря. Пройти на шоу Алины – тот еще квест. Сначала длинная очередь на досмотр – все серьезно. Пускают внутрь группами по 7 человек.

Смотрите, какая тут мобильная камера хранения.

Потом проверка билетов на самой арене: работали только три валидатора, из-за чего опять образовались очереди.

Да еще началась путаница с билетами: тем, кто успел купить на 31 августа, обменяли на 29-е. Но люди не понимали, на какой именно сеанс – дневной или вечерний. Похоже, кто-то зря приехал на арену к 15:00.

Внутри – продажа мерча, причем цены совсем не скромные. Значок – 500 рублей, брелок – 700, а программка на шоу и вовсе 1500. Покупка мерча означала пропуск к Алине за автографом после шоу! Без мерча – нельзя.

Тут же фанаты готовили поддержку – раздавали таблички. Я тоже вписался.

Активисты инструктировали: «Плакаты показываем в конце, потом можно цветы дарить, до этого сердечки руками показываем». Все четко.

Соседка по ряду заметила у меня в руках камеру и сразу спросила, не журналист ли я? И даже больше: не подослали ли меня Медведева и Валиева? На полном серьезе.

«Журналисты Алину травят. Я из Москвы приехала, чтобы ее защитить. Все говорят, что билеты не продавались, а видите – все занято!»

Занятых мест много, но далеко не все: свободны около 20% кресел из 5500 доступных. Хотя Алине это не помешало написать, что на шоу солд-аут.

Но хватит про обстановку, как само представление?

Тут впечатления смешанные.

«Хранители времени» в основном про историю Татарстана и чуть-чуть – про историю СССР/России. Насчет происхождения людей – вопрос открытый, никаких отсылок к этому не было.

Каждый номер – веха в истории республики.

Тут и татаро-монголы, и традиционные сказки про Шурале, мифы, Великая отечественная война, татарские традиции.

Костюмы, декорации, свет, музыка – в порядке.

С серпом и молотом в руках Загитова тоже покаталась.

Да и вообще, чувствовалось: Алина, получив добро и ресурсы на проект, захотела нашпиговать его технологиями и спецэффектами. Три больших экрана надо льдом, проекторы, шоу дронов, файер-шоу, пиротехника, полеты на лонже...

Зрелищно, пестро, насыщенно, но немного разрозненно. Все мелькало очень быстро: дроны сменялись огнем, потом сразу включалось световое шоу, а вот Загитова уже полетела.

Еще странный подход к касту: в шоу откатали Таисия Собинина и Денис Ходыкин, Егор Мурашов, Илья Яблоков – да, не супертоповые имена в нашей фигурке, но относительно узнаваемые. Зачем их было прятать до показа?

Сама Загитова появлялась не так часто, как обещала («буду практически не вылезать со льда») – примерно с интервалом в пару номеров. По структуре было примерно так: Алина на льду ➡️ один-два групповых номера ➡️ дети ➡️ опять Алина. Причем почти всегда – в паре с Дмитрием Соловьевым.

Сольный номер тоже был с единственным за шоу прыжком – двойной аксель приземлила четко.

Вот полет на лонжах в номере по тематике ВОВ:

А вот свадьба под традиционную татарскую музыку.

В шоу два отделения с антрактом в 20 минут: каждая часть минут по 40. Показалось коротковато, но это субъективно.

Ну а в концовке Загитова все же спела – в трио и под фонограмму. Тут Алине уже не привыкать .

По рекорду России так и непонятно – про него ничего не сказали. Был ли он?

***

Что в итоге?

Учитывая спешку и, видимо, непростой тематический запрос от руководства республики – приемлемо. По крайней мере, все прошло без срывов, а это большое дело для таких проектов и таких сроков.

Шоу точно не провальное – просто сырое и не особенно запоминающееся. Массовка, пляски – все это делали до Алины, причем более звонко и ярко; лонжа и пение – тоже было, в том числе с самой Загитовой.

В таком формате это именно постановка к празднику в регионе, а не продукт, с которым можно «масштабироваться», как мечтала Алина, и показывать стране.

Восприятию, пожалуй, навредило и промо от самой Загитовой – назойливое, но неконкретное и частично даже не оправдавшееся (как с рекордом России). Интрига была интереснее, чем само представление.

Судя по пустым местам, одной Загитовой на афише и внутри проекта мало для гарантированной феерии и для ломового спроса. Даже в большом городе, даже почти на родине. Возможно, это главный вывод, который стоило бы сделать Алине.

Сделает ли? Об этом, увы, не спросить. Ведь журналистов на шоу не аккредитовывали, а возможность пообщаться с Загитовой хотя бы в режиме пресс-подхода исключили.

Фото: телеграм-канал Divine Melody