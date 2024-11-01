«Трусова – самая популярная фигуристка в мире». Что выберет Саша – Олимпиаду или шоу?

Александра Трусова (Игнатова) – самый популярный бренд среди женщин в нашем спорте. К такому выводу пришел журнал Forbes.

Фигуристка заняла пятое место в общем рейтинге , пропустив вперед только мужчин – Медведева, Овечкина, Дзюбу и Махачева.

Forbes поговорил с Трусовой о жизни вне спорта, шоу и заработках. Вот самое интересное из интервью .

Зачем Трусовой контрольные прокаты и готова ли она вернуться ради Игр?

– У меня давно была идея где-то выступить. Показать, что я могу, если захочу, вернуться на соревнования. Но нужна мотивация и понимание того, зачем мне это надо.

Меня на контрольных прокатах несколько раз спросили: «Зачем ты выходишь кататься?» А я сама не знаю зачем. Но поставить точку я пока не могу. Я не закончу, пока сама не приму такое решение. Как только решу, то расскажу и не буду сидеть и думать: «Я закончила, но никому не скажу, никто не узнает». Хотя это сейчас популярно.

Я пока не загадываю. Мне уже много лет по меркам фигурного катания, со здоровьем может всякое быть. Пока я могу, я катаюсь. Как только не смогу — перестану. Все будет зависеть от состояния здоровья. В прошлом году, например, у меня была серьезная травма бедра. Мне даже ходить было больно, о прокатах речи не шло.

– Вернуться в спорт именно сейчас имеет смысл, чтобы получить возможность выступить на Олимпийских играх 2026 года в Милане. В этом состоит ваш план?

– Никто не знает, допустят ли нас до соревнований. Сейчас неизвестно, будет ли у нас хотя бы одна квота.

Никакие былые заслуги никогда не помогут в спорте. Но если мне завтра скажут готовиться к Олимпиаде, то, конечно, я буду готовиться.

Мнение Евгения Плющенко: «Я никогда не подгонял Сашу, она сама приняла решение участвовать в прокатах, а я ее поддержал. Сказал ей, что она может сотворить историю. Если она продолжит выступать, то еще раз сможет попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Еще никто в женском фигурном катании не возвращался после такого перерыва. Те, кто выступал раньше вместе с Сашей, уже закончили, а она все продолжает.

Если говорить о потенциальном выступлении Саши в Милане, то все реально, все возможно. К прокатам она готовилась месяц-полтора и за это время восстановила четверной лутц. Был на подходе и тройной аксель, были даже выездные попытки. Так что все зависит только от нее самой».

Сорвавшийся контракт с adidas и статус самой дорогой фигуристки в шоу

– До Олимпиады у меня точно не было такой популярности. А самым крутым в моей карьере должен был стать новый контракт с adidas. Я участвовала в их рекламной кампании в России, а после Игр в Пекине должна была выходить на международный контракт. Мы уже начали обсуждать этот вопрос, но после отстранения все затихло.

Можно, наверное, выезжать за счет рекламы, но шоу все равно остаются основной частью заработка, хоть и не единственной.

У меня нет договоренностей, что я могу выступать только в представлениях Плющенко. У Авербуха я не выступала, а вот от Навки было предложение, но мы не смогли договориться по времени. И вообще, лучшие условия, на мой взгляд, у Евгения Викторовича, а я всегда выбираю для себя лучшее.

Возвращение Трусовой все-таки не состоится? В ее графике – только шоу

Мнение Яны Рудковской: «У Саши очень высокая ставка в ледовых шоу. Трусова — самая дорогая фигуристка планеты прямо сейчас, это я с уверенностью могу сказать.

«Ангелы Плющенко» дают ребятам возможность выступать и зарабатывать. Например, когда мы пишем свои заявки на гранты, мы говорим о том, что у нас выступают такие прекрасные ребята, у которых нет возможности вообще нигде больше получить доход.

Шоу спасают многих фигуристов. Рекламы после ухода брендов практически нет, у мужчин только Евгений имеет большие рекламные контракты, больше ни у кого их нет. Другим остается только шоу».

Как Трусова воспринимает свою популярность?

– Мне кажется, спорт нужен не для того, чтобы зарабатывать деньги. По крайней мере, для меня это так. Для меня в спорте главное – добиваться результата. А деньги – это приятный бонус.

Когда нас отстранили, в финансовом плане это оказалось ощутимо. Но не было такого, что у меня не хватало на новый костюм. Пока я была в спорте, мне всегда хватало, ведь я жила с родителями, не тратила ни на что, кроме каких-то своих хотелок. Деньги просто копились. Сейчас все по-другому. Я знаю, сколько зарабатываю и сколько мне нужно.

– Популярность, которая пришла после Игр, сильно изменила вашу жизнь?

– Даже не знаю, уже привыкла. Если я лечу в Таиланд, меня там узнают, лечу в Китай – узнают в Китае. Но все-таки я стала узнаваемой не в один день, это постепенно накапливалось.

– Но узнаваемость будет снижаться, если ее не поддерживать постоянными инфоповодами. Вы не участвуете в соревнованиях, не работаете на телевидении, не ведете постоянного шоу. Зато присутствуете в других форматах – например, писали, что вы снялись в кино вместе с мужем.

– У нас с Макаром была эпизодическая роль в фильме «Нейробатя». Было прикольно, но очень страшно. Там еще ситуация смешная получилась: мы стоим на площадке, слышим «камера, мотор» и начинаем говорить свои реплики. И тут все вокруг начинают смеяться. Оказалось, что это не сигнал для съемки! Нужно еще чего-то было дождаться. А мы-то откуда знаем? Мы пришли, нам сказали: «Все, давайте сниматься». Мы встали, дождались фразы и начали говорить реплики. Это было смешно.

Мнение Яны Рудковской: «Вижу, что Саша идет в правильном направлении. Уверена, что ее бренд нужно сохранять, монетизировать, увеличивать интерес к нему. Мы с удовольствием даем ей зарабатывать без каких-либо комиссий, потому что у нас прекрасные личные отношения».

Смена фамилии и свадьба, спродюсированная Рудковской

– Ваша свадьба стала одним из самых медийных событий года, фото и видео оттуда заполнили соцсети. Кому пришла идея сделать платье с пятиметровой фатой в честь пяти четверных прыжков на Олимпиаде?

– Яне Александровне, естественно. Все крутое приходит на ум именно ей. Она во всем мне помогала — и в организации свадьбы, и в выборе платья.

– Многих удивило, что вы решили сменить фамилию, отказавшись от известного всему миру бренда «Трусова». Почему вы так поступили?

– Я никогда и не думала, что можно по-другому. Я так воспитана. Мне без разницы, насколько моя фамилия известна или насколько подходит фамилия мужа. Меня это никогда не смущало. Хочу, чтобы в семье у всех была одна фамилия, чтобы, например, можно было спокойно пройти паспортный контроль в аэропорту, и никто мне не сказал – а вы кто?

– Как изменилась жизнь после замужества?

– Практически ничего не изменилось. Единственное, мы в шутку говорим друг другу: «Привет, жена» и «Привет, муж».

Мнение Яны Рудковской: «Самая популярная действующая фигуристка в мире сейчас – Александра Трусова, это факт. Ее бренд остается масштабным, несмотря на смену фамилии. На мой взгляд, это было достаточно поспешное решение, можно было взять двойную. Но я уверена, что ее все равно все знают

Фото: РИА Новости /Рамиль Ситдиков, Алексей Даничев, Александр Вильф, Григорий Сысоев; instagram.com/avtrusova