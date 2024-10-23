Странное вокруг примы Плющенко: отказ от шоу, конфликт с Трусовой, притча мамы

Лидер «Ангелов Плющенко» Софья Муравьева еще не начала сезон, а уже подарила много тем для любителей конспирологии.

Из-за чего она не выступает в шоу? Что за ссора с Трусовой (если она есть)? Когда увидим Софью на льду?

Муравьева – главный спортивный актив академии, но старт сезона откладывается

Академия Евгения Плющенко – один из главных поставщиков ледовых шоу в России. Так выходит, что в этом году «Ангелы» действительно больше про шоу, а не про спорт.

Софья Титова перешла в Армению, но пока не выступала за новую команду из-за перелома пальца ноги.

Вероника Жилина испытывает проблемы со спиной.

Софья Самоделкина покинула группу и отправилась покорять США и Рафаэля Арутюняна.

Алена Косторная , которая значится в академии тренером (но сама готовится не в «Ангелах»), пропустит часть сезона по рекомендации врачей.

Александра Трусова поманила болельщиков возвращением, но пока ограничилась контрольными прокатами.

При этом все они задействованы в шоу Евгения: осенью – в Петербурге, Москве и Казахстане, зимой – в Беларуси, Москве и Азербайджане.

Фигуристы, которые делали ставку на спортивный сезон, в академии – лишь Макар Игнатов и Софья Муравьева. Игнатов перешел к Плющенко в межсезонье – пока у них нет совместных стартов.

А вот Софья – главная воспитанница Евгения на протяжении последних лет. У нее уже есть победы на этапах внутреннего Гран-при, медали чемпионатов России, стабильность, симпатия судей и (потенциально) тройной аксель.

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Сезон для Муравьевой начинается сложно. Точнее, пока вообще не начинается.

Она собиралась на первый этап Гран-при в Магнитогорске уже на этой неделе. Но снялась, причина – «небольшая травма». По словам фигуристки, она уже восстановилась и возобновила тренировки.

На следующий день вдруг всплыл инсайд от «Р-Спорта»: Софья сменила команду внутри «Ангелов» – больше месяца она тренируется в группе со звучным названием ЕВ-2 (если что, инициалы Плющенко – Евгений Викторович). Раньше Муравьева работала в первой группе, уверяет «Р-Спорт», но из-за натянутых отношений с Трусовой перешла.

Если все так, то удивительно, что лидер академии меняет группу, хотя впереди соревновательный сезон. При этом Трусова, пусть и главная звезда «Ангелов», пока готовится только к шоу.

Обеими группами руководит сам Е.В., но тренерский состав у них разный.

Другой источник – уже «Спорт-Экспресса» – подтвердил, что у Муравьевой и Трусовой конфликт. Так что развести фигуристок по разным группам – логичный ход.

Яна Рудковская тут же обрушилась на инсайдеров:

«Как же надоели эти мужики‑сплетники‑журналисты, которые слышат звон, да не знают, где он. Вы поняли, о ком я! Распространители сплетен и домыслов, поднимающие себе рейтинг на сплетнях.

Дайте спортсменам возможность тренироваться, готовиться к стартам. Роетесь в чужом белье, все что‑то ищете от безделья.

По «вашей информации кто-то и что-то». Называйте источники! Информация может быть достоверной только в четырех случаях – если вам ее дала Саша Игнатова или Соня Муравьева, Плющенко или Рудковская.

И Соня, и Саша тренируются под руководством Евгения Плющенко, у него три группы.

Никто из нас эту информацию не давал – это все сплетни. Нужно вывести новую рубрику — «Сплетни от Кузнецова и Жукова». Я хорошо отношусь к этим товарищам, но писать непроверенную информацию считаю сплетней, а не профессионализмом».

Намеки от мамы, неучастие в шоу и все-таки работа в «Ангелах»

Отношения Муравьевой и академии в последнее время окружает загадочность. И дело даже не в инсайдах о конфликте с Трусовой. Вот пара странных ситуаций, из которых при желании можно развить теории заговора:

● в конце сентября Софья поставила лайк посту Арины Парсеговой об участии в шоу «Фетисов». Там Арина и ее мама Наталья рассказывали о суде с академией Плющенко;

● в середине октября мама Софьи Ольга Муравьева поделилась притчей об… ангелах. Вот отрывок: «Вещи не такие, какими кажутся. Мы никогда не знаем всего. И даже если имеешь веру, тебе надо еще иметь доверие, что все, что ни делается, происходит к лучшему. А это поймешь со временем».

В отношениях Софьи и академии и раньше прослеживались небольшие разногласия. Например, в прошлом году мама Муравьевой запретила публиковать фото дочери в аккаунтах «Ангелов».

«Маму не устраивает, как в официальных аккаунтах представляют ее дочь. Принято решение администрацией, что публикаций не делаю. Сама спортсменка также давно против съемок», – отмечали в академии.

Ну а этим летом Софья и вовсе пропала с афиш шоу Евгения. Хотя в 2023-м он радовался, что воспитанница выступает в ледовых спектаклях:

«Очень много ролей у Сони, очень много. Потому что она в этом плане уникальная. Она может сыграть и белого лебедя в «Лебедином озере». Может сыграть, красоту навести. А потом сыграть маму Мари в «Щелкунчике». Она многогранная».

Прошел год – и Муравьевой нет ни на одной афише осенних и зимних шоу. Почему? Есть несколько версий.

1. Версия Муравьевой: «В связи с обстоятельствами, которые зависят не от меня, к сожалению, нет (не буду выступать в шоу)».

2. Версия Яны Рудковской: «Мы Соне предложили ключевые, главные роли в шоу, включая съемку во всем промо наших сказок. Увы, не смогли договориться в вопросе гонорара. <…> Соня запросила серьезную сумму, пока мы не можем ей ее предложить. Это всего лишь бизнес».

3. Версия Плющенко: «В этом году Соня сосредоточится на спортивных соревнованиях. Наверное, это правильно. Это ее выбор и ее решение, которое я как тренер поддержал. Заработать в шоу она еще успеет».

Одновременно с отказом от шоу Муравьева отписалась от Трусовой и Самоделкиной. Возможно, совпадение. Но после перехода в группу, где нет Александры, это уже не кажется случайностью.

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Несмотря на все щекотливые ситуации, Софья не покидает «Ангелов»: идею новых программ подсказала Яна Рудковская, Плющенко ставит цель на сезон – медаль чемпионата России, тренеры академии выводили Муравьеву на прокаты.

Но когда же увидим их вместе на соревнованиях? Пока ответа нет.

В тексте использованы цитаты с сайтов «Р-Спорт», «Спорт-Экспресс», «Матч ТВ».

Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Globallook Press/Global Look Press ; instagram.com/sofia_muraveva ; РИА Новости /Александр Вильф