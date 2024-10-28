Новое в ТВ-показе фигурки: Щербакова-эксперт, графика на русском (до смешного), регламент для фанкам

Этапом в Магнитогорске стартовал Гран-при России – третий сезон наши фигуристы выступают в домашней серии вместо международной.

У соревнований новая обертка – помимо того, что теперь этапы проходят в рамках Лиги чемпионов , серьезно обновил подход и Первый канал.

Что мы увидели на этапе-открытии?

Новые правила по любительским видео – теперь все жестко

Первый канал давно монополизировал российскую фигурку, а в этом сезоне выжмет из такой позиции максимум: условия публикации видео в соцсетях теперь строго регламентированы (подробности – здесь ).

Гонг ударил еще в сентябре после контрольных прокатов: Первый быстро вычистил соцсети/паблики от фанкамов (любительских видео со стадиона). К старту Гран-при позиция смягчилась, но лишь в частностях.

Видео соревнований выкладывать можно, но каждое – не длиннее минуты, причем из одного выступления нельзя брать отрезок продолжительностью более 30 секунд. Да и публиковать такие коротыши разрешили не всем: только спортсменам-героям видео, официальным фанатским группам, каналам и сообществам о фигурном катании, которые не размещают коммерческую рекламу.

Впрочем, разрешено встраивать в посты официальные видео с Первого, да и скриншоты пока тоже легальны.

Студия с Гришиным и чемпионами в паузы

На Гран-при и раньше экспериментировали с заполнением пауз между дисциплинами – чаще всего это были интервью с фигуристами от Максима Транькова.

Теперь в перерывах включается полноценная студия: с комментатором Александром Гришиным и Алексеем Ягудиным. После женской короткой программы к ним присоединилась Анна Щербакова.

Тут и интервью со спортсменами, и обсуждение прокатов с экспертами – свежий для фигурки формат, который фактически заменяет резюме по увиденному.

Хотя и Траньков с микрофоном никуда не делся.

Конферанс для трибун: в деле Щербакова и Коляда

Слабая работа со зрителями на трибунах – давняя проблема наших турниров. Почти все делается для ТВ-картинки, и часто зрители, купившие билеты, предоставлены сами себе.

Как было, например, на тех же контрольных прокатах – болельщикам на стадионе ничего не объясняли, звук от ведущих на всю арену включили не сразу, да и то очень глухой. Комментаторов, разумеется, на трибунах тоже не слышно, если не запустить трансляцию параллельно на телефоне.

Прокаты фигуристов с трибуны – провал. Зрителей в Петербурге просто бросили

В этот раз на Гран-при в Магнитогорске полноценный конферанс, причем именитый – Анна Щербакова и Михаил Коляда в основном остаются за кадром, но работают на арену: объявляют фигуристов, рассказывают факты о спортсменах во время 6-минутных разминок.

К танцам ведущие сменились – за конферанс отвечали Роман Костомаров и Оксана Домнина.

Новая графика – теперь на русском

Ну а в трансляциях главная новинка – русифицированная графика. Теперь все элементы локализованы, и вместо стандартных для ISU, но бьющих по нашим глазам ChSq и StSq на экране значатся куда более ясные «хорео дорожка» и «дорожка шагов».

То же самое и с прыжками – теперь никаких 3S и 4T, только 3 сальхов и 4 тулуп.

Вот так это выглядит.

Хотя работает еще не идеально. Иногда вылезают старые обозначения.

Да и перевели, видимо, не все, и порой графика выдает странные гибриды вроде «3 лутц + non valid element».

Аббревиатуры BV (base value, базовая стоимость) и GOE (grades of execution, уровень исполнения) переводить и вовсе не стали.

И если у одиночников смотрится неплохо (не считая редких осечек), то с танцами и парами пока трудности.

Вот такие поддержки встречаются в парах.

Ну а в танцах все по-старому – как нормально перевести эти трехэтажные шифры, пока не придумали.

Так что идея здравая, но пока недоработанная.

Еще новшество – карточки с информацией про фигуристов и из контентом по ходу разминки.

Тренеров тоже представляют.

А как вам новинки?

Фото: РИА Новости Александр Вильф