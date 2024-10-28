Новое в ТВ-показе фигурки: Щербакова-эксперт, графика на русском (до смешного), регламент для фанкам
Этапом в Магнитогорске стартовал Гран-при России – третий сезон наши фигуристы выступают в домашней серии вместо международной.
У соревнований новая обертка – помимо того, что теперь этапы проходят в рамках Лиги чемпионов, серьезно обновил подход и Первый канал.
Что мы увидели на этапе-открытии?
Новые правила по любительским видео – теперь все жестко
Первый канал давно монополизировал российскую фигурку, а в этом сезоне выжмет из такой позиции максимум: условия публикации видео в соцсетях теперь строго регламентированы (подробности – здесь).
Гонг ударил еще в сентябре после контрольных прокатов: Первый быстро вычистил соцсети/паблики от фанкамов (любительских видео со стадиона). К старту Гран-при позиция смягчилась, но лишь в частностях.
Видео соревнований выкладывать можно, но каждое – не длиннее минуты, причем из одного выступления нельзя брать отрезок продолжительностью более 30 секунд. Да и публиковать такие коротыши разрешили не всем: только спортсменам-героям видео, официальным фанатским группам, каналам и сообществам о фигурном катании, которые не размещают коммерческую рекламу.
Впрочем, разрешено встраивать в посты официальные видео с Первого, да и скриншоты пока тоже легальны.
Студия с Гришиным и чемпионами в паузы
На Гран-при и раньше экспериментировали с заполнением пауз между дисциплинами – чаще всего это были интервью с фигуристами от Максима Транькова.
Теперь в перерывах включается полноценная студия: с комментатором Александром Гришиным и Алексеем Ягудиным. После женской короткой программы к ним присоединилась Анна Щербакова.
Тут и интервью со спортсменами, и обсуждение прокатов с экспертами – свежий для фигурки формат, который фактически заменяет резюме по увиденному.
Хотя и Траньков с микрофоном никуда не делся.
Конферанс для трибун: в деле Щербакова и Коляда
Слабая работа со зрителями на трибунах – давняя проблема наших турниров. Почти все делается для ТВ-картинки, и часто зрители, купившие билеты, предоставлены сами себе.
Как было, например, на тех же контрольных прокатах – болельщикам на стадионе ничего не объясняли, звук от ведущих на всю арену включили не сразу, да и то очень глухой. Комментаторов, разумеется, на трибунах тоже не слышно, если не запустить трансляцию параллельно на телефоне.
Прокаты фигуристов с трибуны – провал. Зрителей в Петербурге просто бросили
В этот раз на Гран-при в Магнитогорске полноценный конферанс, причем именитый – Анна Щербакова и Михаил Коляда в основном остаются за кадром, но работают на арену: объявляют фигуристов, рассказывают факты о спортсменах во время 6-минутных разминок.
К танцам ведущие сменились – за конферанс отвечали Роман Костомаров и Оксана Домнина.
Новая графика – теперь на русском
Ну а в трансляциях главная новинка – русифицированная графика. Теперь все элементы локализованы, и вместо стандартных для ISU, но бьющих по нашим глазам ChSq и StSq на экране значатся куда более ясные «хорео дорожка» и «дорожка шагов».
То же самое и с прыжками – теперь никаких 3S и 4T, только 3 сальхов и 4 тулуп.
Вот так это выглядит.
Хотя работает еще не идеально. Иногда вылезают старые обозначения.
Да и перевели, видимо, не все, и порой графика выдает странные гибриды вроде «3 лутц + non valid element».
Аббревиатуры BV (base value, базовая стоимость) и GOE (grades of execution, уровень исполнения) переводить и вовсе не стали.
И если у одиночников смотрится неплохо (не считая редких осечек), то с танцами и парами пока трудности.
Вот такие поддержки встречаются в парах.
Ну а в танцах все по-старому – как нормально перевести эти трехэтажные шифры, пока не придумали.
Так что идея здравая, но пока недоработанная.
Еще новшество – карточки с информацией про фигуристов и из контентом по ходу разминки.
Тренеров тоже представляют.
А как вам новинки?
Фото: РИА НовостиАлександр Вильф
Поднадоело расшифровывать ребусы из цифр и букв. Хорошо, когда просто прыжок.
То английские аббревиатуры, то русские, то полные названия элементов крошечным шрифтом, который вообще нереально разглядеть. Все слова с заглавной буквы. Иногда на экране появлялось сразу два блока: в левом верхнем углу табличка с оценкой, а в нижнем правом просто название элемента.
С трансляцией были большие проблемы, особенно во время прокатов девушек. Перед последней разминкой на сайте канала, и на рутубе вообще появилась надпись "Трансляция завершена", и автоматически перекидывало в самое начало - на церемонию открытия.
А таблички со списком заявленных элементов - это не нововведение. Они и раньше были. Только были оформлены немного по-другому.