Энберт о четырех парах на этапе Гран-при России: «Нормальная ситуация для парного катания. Это бывает не только у нас, но и в мире»
С 26 по 27 октября проходит этап Гран-при России в Магнитогорске. В парном катании заявлены 4 дуэта: Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина – Артем Грицаенко, Алиса Блинникова – Алексей Карпов, Дарья Андреева – Александр Акимов.
– Как оцените ситуацию в нашем парном катании? На первых этапах Гран‑при России заявлено по четыре пары.
– Это нормальная ситуация для парного катания. Это бывает не только у нас в России, но и в мире. Одиночников много, танцы на льду – менее травмоопасный вид, поэтому туда тоже идут. Парное катание – довольно сложный вид: подкрутки, выбросы, поиск партнера.
К сожалению, бывают такие периоды. Хочется, чтобы были какие‑то сборы для парников и танцоров, где они могли бы перенимать опыт и находить контакты, – сказал бронзовый призер ЧМ-2019 в парном катании Энберт.
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