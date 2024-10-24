Теперь и в фигурке есть Лига чемпионов. Что об этом известно?

У России появится своя Лига чемпионов … в фигурном катании.

Что за турнир придумали в этом сезоне?

Как возникла идея: помогли сами фигуристы

Федерация фигурного катания России и Первый канал объявили о создании нового турнира – «Лиги чемпионов». Это будет проба клубных соревнований, которые продлятся весь сезон-2024/25.

Лига виртуальная – фигуристы не будут сидеть в командных боксах, как на Кубке Первого канала, а иногда даже не будут пересекаться на льду. В зачет пойдут их результаты на официальных соревнованиях: этапах и финале Гран-при, чемпионате России и прыжковом турнире.

Но есть и важные дополнения – командные челленджи (их 12) и вызовы капитанов (их 6), все пройдут с декабря по март.

Судя по комментарию в телеграм-канале Первого, идею с челленджами придумали сами фигуристы – Роман Савосин и Егор Мурашов. Парни пробуют себя в качестве блогеров и периодически проводят прыжковые баттлы.

«Похоже на пранк, который вышел из-под контроля», – отреагировали они на новость о Лиге в телеграме Skating Skills.

В регламенте Лиги чемпионов четко прописаны цели турнира – среди них и повышение зрительского интереса к фигурному катанию, и медийное развитие фигуристов, и воспитание командного духа. Масштабно.

Команды с талисманами в виде животных. Такое есть и у ISU

В Лиге чемпионов 6 команд, у каждой уже есть логотип, название и талисман. Все связаны с животными, которые обитают на территории России и занесены в Красную книгу.

Идея красивая, но не уникальная.

Международный союз конькобежцев (ISU) – тот самый, что пока не допускает наших на старты – придумал командный турнир в шорт-треке. Еще в июне на конгрессе объявили о серии , где используют яркую анималистическую айдентику. Там тоже посоперничают сборные с талисманами в виде львов, орлов, слонов и других животных.

А какие команды у наших фигуристов?

● Алтайские аргали

● Амурские тигры

● Байкальские нерпы

● Дальневосточные леопарды

● Забайкальские манулы

● Тихоокеанские сивучи

У каждого талисмана свои характеристики, которые помогут и командам. Например, у манула – «виртуозный прыжок», у аргали – «мужество и превосходство», а у нерп – «множество суперспособностей».

Первая часть турнира включает пять этапов Гран-при России. В каждой команде на этой стадии 13 спортсменов:

3 одиночника

2 одиночницы

3 танцевальных дуэта

1 пара

На втором этапе – с 1 декабря по 31 марта – каждая команда сократится до 10 участников:

2 одиночника

2 одиночницы

2 танцевальных дуэта

1 пара

Один одиночник и один танцевальный дуэт отсеются по результатам этапов Гран-при.

Кто участвует: все сильнейшие точно не попадут в одну команду

Всего к участию допустили 78 фигуристов – отбор проводился по результатам прошлого сезона. В список попали члены сборной, а также фигуристы, занявшие высокие места на чемпионате России (одиночники – выше 12, пары – выше 8, танцоры – выше 10). Организаторы оставили за собой возможность приглашать спортсменов по своему усмотрению.

Вот кто прошел отбор:

Мужчины:

Посев: Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Владислав Дикиджи, Марк Кондратюк, Даниил Самсонов, Евгений Семененко.

Остальные: Матвей Ветлугин, Федор Зонов, Макар Игнатов, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалев, Иван Попов, Даниил Постарнаков, Егор Рухин, Роман Савосин, Семен Соловьев, Николай Угожаев, Григорий Федоров.

Женщины:

Посев: Алина Горбачева, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Ксения Синицына, Анна Фролова, Вероника Яметова.

Остальные: Мария Агаева, Софья Важнова, Ксения Гущина, Елизавета Куликова, Дарья Садкова, Людмила Фурсова.

Пары:

Посев: Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев, Наталья Хабибуллина – Илья Княжук.

Остальные: Ясмина Кадырова – Илья Миронов, Елизавета Осокина – Артем Грицаенко.

Танцы на льду:

Посев: Софья Леонтьева – Даниил Горелкин, Екатерина Миронова – Евгений Устенко, Ирина Хавронина – Девид Нарижный, Екатерина Рыбакова – Илья Махноносов, Александра Степанова – Иван Букин, Елизавета Худайбердиева – Егор Базин.

Остальные: Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов, Василиса Кагановская – Максим Некрасов, Анна Коломенская – Артем Фролов, Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин, Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано, Александра Прокопец – Александр Васькович, Дарья Савкина – Александр Вахнов, Софья Тютюнина – Матвей Грачев, Полина Усова – Михаил Антонов, Елизавета Шичина – Павел Дрозд, Софья Шевченко – Андрей Ежлов, Анна Щербакова – Егор Гончаров.

Команды формируются по итогам жеребьевки на этапах Гран-при России – всем фигуристам необходимо лично участвовать в распределении. Сеянные фигуристы (а это все сборники) не могут попасть в одну команду в одной дисциплине – то есть усилиться одновременно Гуменником и Семененко не получится.

Капитанов выберут уже после формирования всех команд.

При необходимости организаторы проведут замены из тех фигуристов, которые хорошо начали сезон.

Как начисляются очки?

Каждый участник приносит очки в общую копилку. В зачет идут результаты с 8 стартов. Победа на этапе Гран-при приносит 12 баллов, на чемпионате России или финале серии – 24.

Еще в плане 12 челленджей в формате онлайн, их начнут проводить в декабре. Первое место приносит 24 балла.

Вызовы капитанов пройдут как в онлайн-формате, так и в очном противостоянии. Их 6, за победу здесь тоже дают 24 балла.

Если команда пропускает челлендж, то не получает ничего.

Что с призовыми?

По традиции новых турниров нашей фигурки призовые ожидаются щедрые. Общий фонд – 20 миллионов рублей.

🥇 Победители получат 10 миллионов.

🥈 За 2-е место предусмотрена награда в 5 миллионов.

🥉 За 3-е – 3 миллиона.

Еще 2 миллиона пойдут на «специальные призы в различных номинациях по решению организаторов».

Как вам такая Лига чемпионов?

Фото: РИА Новости /Алексей Даничев, Григорий Сысоев, Александр Вильф