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Стали известны пары участников «Ледникового периода»: Валя Карнавал – Кацалапов, Туктамышева – Сопельник, Тотьмянина – Т-Killah, Дина и Арины Аверины – с Соловьевым и Морозовым

Стали известны пары участников нового сезона шоу «Ледниковый период».

Сегодня проходят съемки проекта на Первом канале. Список пар опубликовал Sport24.

«Ледниковый период»

Участники

Юлия Семина (актриса) – Максим Маринин

Дина Аверина (гимнастка) – Дмитрий Соловьев

Елизавета Туктамышева – Артур Сопельник (актер)

Татьяна Волосожар – Максим Крестин

Азиза Минекаева (актриса) – Максим Ковтун

Виктория Синицина – Кирилл Чернышенко (актер)

Аделина Сотникова – Григорий Сперанский (актер)

Кристина Сухобрусова – Максим Шабалин

Татьяна Тотьмянина – Александр «Т-Killah» Тарасов (певец)

Валя Карнавал (певица) – Никита Кацалапов

Арина Аверина (гимнастка) – Владимир Морозов

Ангелина Стречина (актриса) – Александр Энберт

Евгения Тарасова – Олег Андреев (актер)

Наталья Саблина – Алексей Ягудин

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sport24
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