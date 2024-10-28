Стали известны пары участников «Ледникового периода»: Валя Карнавал – Кацалапов, Туктамышева – Сопельник, Тотьмянина – Т-Killah, Дина и Арины Аверины – с Соловьевым и Морозовым
Стали известны пары участников нового сезона шоу «Ледниковый период».
Сегодня проходят съемки проекта на Первом канале. Список пар опубликовал Sport24.
Участники
Юлия Семина (актриса) – Максим Маринин
Дина Аверина (гимнастка) – Дмитрий Соловьев
Елизавета Туктамышева – Артур Сопельник (актер)
Татьяна Волосожар – Максим Крестин
Азиза Минекаева (актриса) – Максим Ковтун
Виктория Синицина – Кирилл Чернышенко (актер)
Аделина Сотникова – Григорий Сперанский (актер)
Кристина Сухобрусова – Максим Шабалин
Татьяна Тотьмянина – Александр «Т-Killah» Тарасов (певец)
Валя Карнавал (певица) – Никита Кацалапов
Арина Аверина (гимнастка) – Владимир Морозов
Ангелина Стречина (актриса) – Александр Энберт
Евгения Тарасова – Олег Андреев (актер)
Наталья Саблина – Алексей Ягудин
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sport24
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