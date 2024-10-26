Попова о свадьбе Трусовой: «Видно, что делали качественно, дорого, но какого-то «вау-эффекта» не было»

Бетина Попова заявила, что в свадьбе Александры Трусовой не было вау-эффекта.

Летом Трусова вышла замуж за Макара Игнатова.

«Картинка красивая. Платье было хорошее и дорогое, но я лично представляла Сашу в другом, моим ожиданиям образ не соответствовал. Но я понимаю, что это Сашина свадьба, мои ожидания — мои проблемы.

Не хватало, что ли, дерзости, оригинальности, чтобы все огнем горело, как в «Голодных играх». Она же Русская Ракета!

Но момент ее выхода в поле был очень красивым, она как из сказки шла, выглядела как богиня. Видно, что делали свадьбу качественно, дорого, но какого-то «вау-эффекта» не было. На фоне выхода Саши померкли колосья и белая стена для фотосессии.

Ну и танец милый у Макара и Саши получился.

Какую свадьбу хотела бы себе я? На берегу моря арочка, минимум людей. Желательно я одна», — сказала Попова.