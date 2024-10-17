Кондратюк – на вопрос об Игнатове: «Думаю, теперь близких друзей трое – я, Самарин, Алиев. Это нормально, это выбор каждого человека»
– У вас была целая команда друзей – ученики Евгения Рукавицына и Светланы Соколовской. Вы всегда вместе на сборах, всегда вместе дружили. И там был Макар Игнатов, он теперь супруг твоей бывшей девушки Александры Трусовой. Он ушел от Евгения Рукавицына к Евгению Плющенко. Повлияло ли это как-то на его место в вашей дружной компании?
– Ну да, да.
– Теперь нельзя сказать, что вы такие же близкие друзья?
– Я думаю, что теперь нас трое.
– Это Саня Самарин, Дима Алиев и Марк Кондратюк?
– Да. Это нормально, это выбор каждого человека. Это был его выбор. Все нормально, – ответил чемпион Европы 2022 года по фигурному катанию Кондратюк в подкасте «Произвольная программа».
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