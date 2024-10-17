  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Кондратюк – на вопрос об Игнатове: «Думаю, теперь близких друзей трое – я, Самарин, Алиев. Это нормально, это выбор каждого человека»
12

Кондратюк – на вопрос об Игнатове: «Думаю, теперь близких друзей трое – я, Самарин, Алиев. Это нормально, это выбор каждого человека»

Марк Кондратюк ответил на вопрос о взаимоотношениях с Макаром Игнатовым.

– У вас была целая команда друзей – ученики Евгения Рукавицына и Светланы Соколовской. Вы всегда вместе на сборах, всегда вместе дружили. И там был Макар Игнатов, он теперь супруг твоей бывшей девушки Александры Трусовой. Он ушел от Евгения Рукавицына к Евгению Плющенко. Повлияло ли это как-то на его место в вашей дружной компании?

– Ну да, да.

– Теперь нельзя сказать, что вы такие же близкие друзья?

– Я думаю, что теперь нас трое.

– Это Саня Самарин, Дима Алиев и Марк Кондратюк?

– Да. Это нормально, это выбор каждого человека. Это был его выбор. Все нормально, – ответил чемпион Европы 2022 года по фигурному катанию Кондратюк в подкасте «Произвольная программа».

Трусова вышла замуж и стала Игнатовой: 3 платья, Рудковская – фея-крестная, Щербакова среди гостей

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Первый канал
logoЕвгений Плющенко
logoсборная России
мужское катание
женское катание
Евгений Рукавицын
logoАлександр Самарин
Светлана Соколовская
logoДмитрий Алиев
logoМакар Игнатов
logoАлександра Игнатова (Трусова)
logoМарк Кондратюк
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Рукавицын о благотворительном шоу с Соколовской: «Мы подхватили эстафету людей, которые делают добрые дела. Мне кажется, получилось неплохо»
122 марта, 18:25
Евгений Плющенко: «Отношение болельщиков к фигуристам в России и Китае отличается. Но наша страна уже избалована фигурным катанием, шоу – у нас их много, и это здорово»
498 августа 2023, 09:55
Кондратюк, Алиев, Самарин и Муравьева выступят в шоу Плющенко в Пекине
483 июля 2023, 05:54
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Медведева о современном юморе: «Сейчас какая-то токсичность. Я не понимаю «ЧБД» – ты приходишь и тебя просто поливают дерьмом»
8 минут назад
Марк Кондратюк: «Бронза Олимпиады – неплохое достижение. На медаль больше, чем я рассчитывал»
419 минут назад
Медведева о проблемах с сердцем: «Врачи запретили выходить на лед, потому что у меня экстрасистолы в огромном количестве»
2943 минуты назад
Марк Кондратюк: «Не в укор девочкам, но внимание теперь больше приковано к мужскому катанию. В мужском сейчас больше драйва»
754 минуты назад
«Тренер ставит тебя на лед и говорит: «Ты никто. Медаль в жопу себе засунь. У тебя Олимпиада впереди, иди работай». Медведева о звездной болезни
50сегодня, 08:20
Камила Валиева: «Выбор профессии – один из самых сложных в жизни. Всегда восхищалась людьми, которые выбирают стать врачом, профессором, инженером или работником атомной станции»
13сегодня, 07:56
Загитова, Энберт, Нагорный, Егорян, Саитов и Ромашина проведут зарядки в школах Уфы
1сегодня, 07:45
Мама Софьи Муравьевой выложила притчу об ангелах: «Вещи не такие, какими кажутся»
125сегодня, 06:37
Расписание Гран-при США по фигурному катанию: там выступят Малинин, Левито, Дэвис и Смолкин, Морозов и Чен, Чок и Бейтс
59сегодня, 06:30
Расписание Trophy Métropole Nice Côte d’Azur: там выступят Сяо Хим Фа, Ким Чхэ Ен, Бричги, Селевко
7сегодня, 06:30
Ко всем новостям
Последние новости
Марк Кондратюк: «Четверной аксель я пробовал несколько раз, но не выкладывал – не видел смысла. Сальто на льду попросили не прыгать»
сегодня, 08:19
Соколова о выборе музыки для ритм-танца Мироновой и Устенко: «Камерленго предложил Стиви Уандера, но он не так привычен для русской аудитории»
315 октября, 13:05
Ирина Роднина: «Знакома с результатами Позднякова в спорте. С его работой на посту главы ОКР знакома меньше»
515 октября, 12:10
Мама Костылевой: «Баллы колченогой, некатающейся спортсменки в размере больше восьмерки смешны»
20615 октября, 08:54
Санчес, Наката, Такахаши, Вацлавик, Яньхао Ли и Мин Гю Со вышли в финал Гран-при среди юниоров
12 октября, 11:55
Тали и Лафорнара, Подгайная и Коваль, Фраджи и Фурно, Гримм и Савицкий вышли в финал юниорского Гран-при в танцах на льду
12 октября, 11:48
Вероника Меренкова: «Рады бронзе, но знаем, что можем выступать гораздо лучше, катать чище, набирать больше баллов»
11 октября, 16:20
Пестова о дуэте с Лагутовым: «Мы еще не такая скатанная пара. Будем работать над стабильностью, чтобы всегда быть уверенными в себе»
11 октября, 15:19
Дмитрий Губерниев: «Тарасова – легенда мирового комментаторского искусства. Без ее репортажей фигурное катание стало пресным»
1111 октября, 15:11
Илья Макаров: «Не самая легкая подготовка была к этапам. Очень много работали для этого, усердно тренировались»
11 октября, 13:59