Траньков о свадьбе Трусовой и Игнатова: «Совет да любовь. Все правильно люди делают, не хотят жить во грехе»

Максим Траньков пожелал счастья Александре Трусовой и Макару Игнатову.

Фигуристы поженились 17 августа этого года.

– Угадаешь, какое было самое кликабельное событие в российском фигурном катании в этом сезоне?

– Что-нибудь про допуск ISU?

– Свадьба Трусовой и Игнатова.

– А! Ну, совет да любовь, все правильно люди делают, не хотят жить во грехе, ха-ха. Молодцы, желаю счастья.

– Насколько это нужно обсуждать с точки зрения привлечения внимания к фигурному катанию? Наряд жениха на сколько оценишь?

– Я ни одной фотографии со свадьбы не видел. Ладно, Саша могла попасться, Макара вообще не видел. Я вообще почти не читаю про фигурное катание и не смотрю его, у меня нет телевизора, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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