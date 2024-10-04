Траньков о свадьбе Трусовой и Игнатова: «Совет да любовь. Все правильно люди делают, не хотят жить во грехе»
Максим Траньков пожелал счастья Александре Трусовой и Макару Игнатову.
Фигуристы поженились 17 августа этого года.
– Угадаешь, какое было самое кликабельное событие в российском фигурном катании в этом сезоне?
– Что-нибудь про допуск ISU?
– Свадьба Трусовой и Игнатова.
– А! Ну, совет да любовь, все правильно люди делают, не хотят жить во грехе, ха-ха. Молодцы, желаю счастья.
– Насколько это нужно обсуждать с точки зрения привлечения внимания к фигурному катанию? Наряд жениха на сколько оценишь?
– Я ни одной фотографии со свадьбы не видел. Ладно, Саша могла попасться, Макара вообще не видел. Я вообще почти не читаю про фигурное катание и не смотрю его, у меня нет телевизора, – сказал двукратный олимпийский чемпион.
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Спорт-Экспресс»
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