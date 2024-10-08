Шоу Евгения Плющенко «Русалочка» пройдет в Санкт-Петербурге 26-27 октября. Выступят Трусова, Косторная, Игнатов и другие фигуристы

Ледовое шоу Евгения Плющенко «Русалочка» пройдет в Петербурге 26-27 октября.

Главную роль исполняет серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова.

«Мы с Евгением очень рады, что у нас есть возможность работать с такой гениальной и самобытной фигуристкой современности – Сашей Трусовой.

Когда мы обсуждали с Сашей планы на этот год, у меня уже не было сомнений, что это будет шоу «Русалочка» – ведь Саша один в один та самая Русалочка с длинными красными волосами из любимого детского мультфильма.

Мы сделали очень красивую подводную съемку для афиши, уже презентовали фрагменты постановки и музыку из шоу в весеннем туре «Русские сезоны». Мои друзья помогли закупить мне на Дальнем Востоке эксклюзивные ткани, расшитые камнями, и потрясающие тиары, украшающие девочек в нашем шоу.

Мы уже сшили почти 100 новых костюмов, и это еще не конец. В этом году мы хотим отойти от классического стиля, которому придерживались последние несколько лет.

Новое шоу – это яркая феерия на льду и в воздухе, мы построим необычную мультимедийную сцену прямо на зрительской трибуне и интегрируем в шоу цирковую акробатику, причём в воздух взлетят не только цирковые акробаты, но и наши фигуристы», – рассказала Яна Рудковская .

Евгений Плющенко исполнит роль морского царя Нептуна, Александр Плющенко – Крабика, друга Русалочки, Макар Игнатов – Принца.

В роли Ундины выступит Алена Косторная . В шоу также примут участие Георгий Куница, Александр Самарин, Елена Костылева, Вероника Жилина, Софья Титова, София Сарновская и другие фигуристы.

Билеты продаются на сайте Kassir.ru.