Загитова о новом ледовом шоу: «Я человек суеверный, поэтому заявку на гранд решила подавать только после «Хранителей времени»

Алина Загитова ответила тем, кто высказывался о ее новом ледовом шоу.

Олимпийская чемпионка запросила грант в размере 74,8 млн рублей на шоу «Алые паруса», которое планируется провести в Санкт-Петербурге. Запрос составил 100% от суммы реализации проекта.

«Дорогие друзья, коллеги, а так же хейтеры! Хочу прервать свое долгое молчание касаемо вымыслов и мнений в адрес меня и того, что я делаю.

В первую очередь хочу поблагодарить тех, кто поддерживает меня в моих начинаниях, желает удачи и верит в меня, я все читаю и ценю каждое доброе слово в мой адрес. Искренне благодарю Вас за поддержку.

Теперь к делу... Нами был создан хороший и добрый проект «Хранители времени», в него не только я, но и большое количество людей вложили душу и время!

Было очень неприятно читать гадости, предположения, пожелание «в провале» и при этом молчать и не отвечать, но мы справились, и главная награда – глаза зрителей в зале и их благодарность после шоу, которые собрались со всех уголков планеты ☀️

Сейчас моя задача – справиться с очередной порцией хейта, которая появилась на фоне того, что я и команда решили подать проект на грант в Фонд культурных инициатив и отстоять наши труды с командой!

Я человек суеверный, именно поэтому заявку на гранд (орфография сохранена – Sports) я решила подавать только после того, когда мы реализуем проект «Хранители времени».

Ввиду того, что это первый наш опыт участия в конкурсе, мы не указали спонсорскую помощь, личные ресурсы как софинансирование и в следующий раз обязательно исправим этот недочет в оформлении.

В целом я новичок в области продюсирования, но я стараюсь учиться у лучших, кого и привлекла в свою команду. Я не отрицаю того, что многого еще не знаю, но верю, что все придет с опытом.

Также хочу отметить, что в нашей стране широко транслируется тема молодежи и ее поддержки, что меня и вдохновляет придумывать новое и пробовать себя в разных отраслях, ведь Россия – страна возможностей, где приоритетно давать дорогу молодым!

Что касается проекта, то инициатива направлена лишь на то, чтобы подарить новые краски ежегодному фестивалю в преддверии юбилея А. Грина. Мне бы хотелось, чтобы весь Санкт-Петербург охватили «Алые паруса» в разных жанровых проявлениях.

Главную задачу, которую мы с командой преследуем – это приобщение молодого поколения, молодежи к русской литературе, культуре и спорту. Также я хочу этим проектом подарить праздник не только выпускникам Санкт-Петербурга, но и школьникам Курска и Белгорода.

Я верю, что нам удастся реализовать проект, сделать его масштабным и добрым. Все однажды с чего-то начинают свою карьеру, свое творчество, свой путь, полагаясь на себя, команду, случай и иногда даже чудо...

Я сама, как и Ассоль, наивно полагаюсь на чудо, что мир станет добрее. Желаю всем побольше мечтать и чтобы ваши желания обязательно исполнялись🍀

Всем мира и любви! С уважением, ваша Алина Загитова», – написала фигуристка в телеграм-канале.

Вот и Загитова просит деньги на шоу: ей нужны 75 млн, своих вложений – 0