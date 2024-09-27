Рудковская о заявке Загитовой на грант в 74,8 млн рублей: «Для масштабного шоу это достаточно скромные деньги»

Рудковская назвала «достаточно скромной» сумму в заявке Загитовой на грант.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова ранее запросила грант в размере 74,8 миллиона рублей на ледовое шоу «Алые паруса». При этом запрос составил 100% от общей суммы реализации проекта.

«Алина посчитала, что 75 миллионов им хватит, но это не очень большой бюджет для масштабного шоу. Это достаточно скромные деньги.

Мы тратим от 120 до 150 миллионов, если мы говорим про полномасштабное шоу с большой постановкой, костюмами, экранами, людьми и звездами. Свет, звук, аренда, реклама, постановка, костюмы – это большие финансы.

У нас большой опыт в шоу, поэтому всегда есть софинансирование. Мы подаем заявку и просим 22 миллиона с софинансированием больше 100 миллионов. Если говорить про Алину, то, может, у нее нет возможности приложить софинансирование. Она как чувствовала, так и написала.

Я вот, например, 20 лет зарабатываю в шоу-бизнесе, Евгений Плющенко 25 лет катается во всех мировых шоу, а еще совладелец шоу и наших академий. Так что здесь понятно откуда деньги – мы регулярно отчитываемся и платим огромные налоги.

А у Загитовой пока нет возможности, откуда ей брать деньги – она только начинает свой путь. Поэтому она как олимпийская чемпионка попросила у государства, а там уже все рассмотрят и скажут.

У Алины абсолютно честная заявка, которая имеет право быть. Если у нее нет софинансирования, то почему Загитова должна его писать? Потом же нужно будет найти где-то эти деньги», – сказала продюсер Яна Рудковская .

Вот и Загитова просит деньги на шоу: ей нужны 75 млн, своих вложений – 0