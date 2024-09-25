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  • Глейхенгауз об открытой тренировке: «Это идея Тутберидзе. Проблемы с долгом у Парсеговой больше нет, все нужные средства собраны и должны были быть переданы»
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Глейхенгауз об открытой тренировке: «Это идея Тутберидзе. Проблемы с долгом у Парсеговой больше нет, все нужные средства собраны и должны были быть переданы»

Глейхенгауз рассказал, что долг Парсеговой перед «Ангелами Плющенко» закрыт.

В мае 2023 года фигуристка Арина Парсегова ушла из академии Евгения Плющенко в группу Этери Тутберидзе. После этого «Ангелы Плющенко» подали в суд из-за невыполнения условий договора со стороны спортсменки.

Никулинский районный суд постановил взыскать по иску 1,8 млн рублей с ответчика – Натальи Парсеговой, матери фигуристки.

9 сентября прошла открытая тренировка спортсменов штаба Тутберидзе, приобрести билет на нее можно было за 10 тысяч. Вырученные средства от мероприятия пошли на закрытие долга Парсеговой. 

– Как возникла идея провести открытую тренировку и организовать все в максимально сжатые сроки?

– Все просто – у нас есть Этери Георгиевна Тутберидзе. Это абсолютно ее идея. Она пришла, посоветовалась со мной, с Сергеем Викторовичем, с директорами, с тренерами парников, со спортсменами.

Мы просто это обговорили, сказали: «Да, это абсолютно правильное решение». И максимально быстро, как могли, постарались дать контент — с точки зрения видео, микрофонов.

Понятное дело, что надо улучшать, если мы захотим еще когда-нибудь сделать такую тренировку. Надеюсь, мы это сделаем — это показалось мне интересным форматом. Просто будем повышать качество контента.

– Насколько довольны тем, как все прошло?

– Мне показалось, что было неплохо. В начале были небольшие проблемы со звуком, но это все случилось в такие сжатые сроки, что в следующий раз будет уже прям на 100%.

– Долг, как я понимаю, вы закрыли?

– Да. Этой проблемы нет. Не буду точно говорить про бухгалтерию, это надо спросить у мамы Арины. Но я точно знаю, что все нужные средства собраны и должны были быть переданы.

– Все, что заработано сверх суммы долга, пойдет на развитие Ледового дворца?

– А также на зарплаты спортсменам. Они получили гонорары за открытую тренировку.

– Как дела у самой Арины? Насколько эта ситуация сказывалась на ее тренировках?

– Арина – хорошая девочка, искренняя. Не могу сказать, что она прям показывала дикие переживания и эмоции. Скорее, старалась держать все в себе и в семье. Не было такого, что мы все это наблюдали.

Но мне кажется, что на последних соревнованиях ей было сложновато выступать. Слишком много было ажиотажа вокруг нее. В остальном – просто тренируется, катает программы.

Надеюсь, больше ее ничего не будет тревожить, и она будет спокойно заниматься своим любимым делом, – сказал хореограф и тренер группы Тутберидзе. 

Рудковская с Плющенко против 12-летней Парсеговой и ее мамы. Юридический разбор

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
logoЕвгений Плющенко
logoЭтери Тутберидзе
logoДаниил Глейхенгауз
logoАкадемия Плющенко
деньги
Арина Парсегова
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