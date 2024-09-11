Рудковская с Плющенко против 12-летней Парсеговой и ее мамы. Юридический разбор

Привет!

Разбирательство между Академией Плющенко и семьей Парсеговых завершено, даже деньги на закрытие долга собраны . Наталья Парсегова выплатит «Ангелам» почти 2 миллиона рублей за уход оттуда 12-летней Арины.

Тем не менее здесь будто нет победителей – все в чем-то проиграли. Кроме... Этери Тутберидзе. Которая к тому же не сказала об этом деле ни слова.

Были ли шансы у Парсеговых изначально? И может ли этот процесс в чем-то повлиять на наше фигурное катание?

Павел Копачев и Полина Крутихина (юрист!) обсудили главную разборку межсезонья в спецвыпуске «Чистого хвоста».

Слушаем!

Таймкоды, чтобы было удобно:

0:00 в чем суть спора между Парсеговыми и Плющенко? Объясняем для тех, кто все пропустил

5:46 в деле Парсеговы vs Плющенко выглядят плохо все, кроме Этери Тутберидзе

10:42 контракт «Ангелов Плющенко» с Парсеговыми кабальный?

17:05 дело Парсеговой было заведомо проигрышным?

20:05 почему контракты работают в разных видах спорта, но не в фигурном катании?

27:36 Плющенко и Рудковская проиграли в этом суде больше, чем получили?

31:40 «совет один – жить по средствам»: главные выводы из дела Парсеговой

Новые детали суда Академии Плющенко и Парсеговых: бунт в переписке, контракт со спонсором в вотсапе

Суд «Ангелов Плющенко» и Парсеговой – стыд фигурки, где вокруг 12-летней девочки ужасны все

«Подписали договор не от глупости, а от безысходности!» Рудковская и Плющенко против Парсеговых, раунд после суда

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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда .