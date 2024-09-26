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Юрист о долге Парсеговой: «На данный момент вопрос нельзя назвать закрытым и урегулированным. У нас еще есть время на подачу апелляции»

Юрист сообщил, что вопрос долга Парсеговой перед «Ангелами Плющенко» пока не закрыт.

В мае 2023 года фигуристка Арина Парсегова ушла из академии Евгения Плющенко в группу Этери Тутберидзе. После этого «Ангелы» подали в суд из-за невыполнения условий договора со стороны спортсменки.

Никулинский районный суд постановил взыскать по иску 1,8 млн рублей с ответчика – Натальи Парсеговой, матери фигуристки.

9 сентября прошла открытая тренировка спортсменов штаба Тутберидзе, приобрести билет на нее можно было за 10 тысяч. Вырученные средства от мероприятия штаб планировал направить на закрытие долга Парсеговой. 

Накануне хореограф Даниил Глейхенгауз положительно ответил на вопрос журналиста, закрыт ли долг Парсеговой: «Да. Этой проблемы нет. <...> Точно знаю, что все нужные средства собраны и должны были быть переданы».

В свою очередь, совладелица «Ангелов Плющенко» Яна Рудковская сообщила, что деньги от Парсеговой пока не поступали. 

«На данный момент этот вопрос нельзя назвать закрытым и урегулированным. У нас еще есть время на подачу апелляции, и вопрос относительно ее подачи или неподачи будет решен в ближайшее время.

Проанализировав решение суда первой инстанции, мы как юристы видим неплохие шансы в данном деле, но решение в любом случае будет принимать клиент с учетом множества факторов», – сказал юрист из компании SILA International Lawyers Юрий Зайцев.

Суд «Ангелов Плющенко» и Парсеговой – стыд фигурки, где вокруг 12-летней девочки ужасны все

«А ты, паршивец, хорош». Я побывала на тренировке Тутберидзе с билетом за 10 тысяч

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
logoсборная России
женское катание
logoЯна Рудковская
logoЭтери Тутберидзе
logoДаниил Глейхенгауз
logoАкадемия Плющенко
деньги
Арина Парсегова
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