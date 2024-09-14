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  • Плющенко об 1,8 млн, отсуженных у Парсеговой: «Пока не решили, отдадим деньги в детский дом или перечислим в фонд помощи пострадавшим в Курской области»
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Плющенко об 1,8 млн, отсуженных у Парсеговой: «Пока не решили, отдадим деньги в детский дом или перечислим в фонд помощи пострадавшим в Курской области»

Евгений Плющенко рассказал, куда хочет направить деньги, отсуженные у Парсеговой.

В мае 2023 года фигуристка Арина Парсегова ушла из академии Плющенко в группу Этери Тутберидзе. 

После этого «Ангелы Плющенко» подали в суд из-за невыполнения условий договора со стороны спортсменки. Никулинский районный суд постановил взыскать по иску 1,8 млн рублей с ответчика – Натальи Парсеговой, матери фигуристки.

«Конечно, [деньги пойдут на благотворительность]. Пока еще не решили, отдадим ли деньги в какой-то из детских домов или перечислим в фонд помощи пострадавшим в Курской области.

Мы давно занимаемся благотворительностью, но не считаем, что это нужно афишировать. С самого начала истории суда с Натальей Парсеговой мы подчеркивали: дело не в деньгах», – сказал двукратный олимпийский чемпион, тренер. 

Суд «Ангелов Плющенко» и Парсеговой – стыд фигурки, где вокруг 12-летней девочки ужасны все

Рудковская с Плющенко против 12-летней Парсеговой и ее мамы. Юридический разбор

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Р-Спорт»
logoЕвгений Плющенко
logoсборная России
женское катание
logoЭтери Тутберидзе
деньги
Благотворительность
Арина Парсегова
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