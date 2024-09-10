«А ты, паршивец, хорош». Я побывала на тренировке Тутберидзе с билетом за 10 тысяч

Изначально идея открытой тренировки в Центре фигурного катания Этери Тутберидзе казалась неподготовленной.

О ней объявили только в четверг, то есть за 3-4 дня – крайне сжатые сроки для любого события. Высокая цена билета (10 тысяч рублей) соседствовала с непонятной программой: что именно будет происходить, рассказали только утром понедельника – и все равно в итоге вышло чуть иначе.

Но одной тренировкой Тутберидзе решила минимум две задачи:

● уверенно собрала на долг Арине Парсеговой перед Академией Плющенко (329 билетов – то есть почти 3,3 млн при требуемых «Ангелами» 1,9);

● оставила Первый канал и федерацию без эксклюзива (только группа Тутберидзе так заметно презентовала программы до контрольных прокатов – они в ближайшие выходные).

И что, все получилось? Мы купили билет и проверили.

«Считаем, что тут везде партер». Кто пришел на тренировку за 10 тысяч?

Популярность фигурного катания такова, что даже при всех организационных нюансах зал заполнился на три четверти (продано 329 билетов из 488, правда, сразу 100 приобрел для малообеспеченных семей Тимур Усманов из Казани). В основном на трибунах – женщины, нередко с детьми.

Забавно, что билетный оператор автоматически подразделял билеты на партер и ложи. Хотя по факту вокруг катка – всего несколько рядов кресел.

– Считаем, что тут везде партер, – быстренько разобрались администраторы.

Тренерское трио – Тутберидзе, Глейхенгауз, Дудаков – разместилось по центру, напротив места, где обычно располагаются судьи. Во время выступлений парников к ним присоединился Алексей Тихонов. Группы разделили, видимо, по нарастанию интереса: парники, мужчины, женщины. Очередность определяли жеребьевкой, контент – самочувствием (большинство катали произвольные программы).

В анонсе стоял полноценный разбор программ от тренерского штаба, но в реальности было несколько иначе. Тренеры вместе со спортсменами пересматривали не прокат целиком, а отдельные моменты. В микрофон говорила преимущественно Тутберидзе, остальных было слышно хуже. Ответы спортсменов – почти не слышно.

Но суть передать удалось. Это действительно было похоже на рутинную тренировку – с шуточками, претензиями, слезами и болью. Этери была расслаблена – чувствовалось, что для нее это привычная среда.

Похоже, мы увидели Тутберидзе такой, какая она и есть в жизни, а не в телевизоре. Не железной леди, а тренером в работе.

И какова же Этери в работе? Ругала парников, сочувствовала Акатьевой, круто поддержала Садкову

– Что хочешь переделать: выброс, прыжок или перекатать программу? – так Этери встретила 12-летнюю Полину Шешелеву, которая в паре с Егором Карнауховым неудачно исполнила произволку.

Полина, конечно, выбрала выброс и без музыки легко его сделала.

– Ну вот, а почему в программе суета, срыв здесь, срыв там? И можно еще в поддержке это убрать, а то селедка висит, – Этери нашла образное определение для позы вниз головой с руками вниз.

Возможно, все это читается как жесткий разнос, но в реальности так не звучало.

Да, Тутберидзе была строга и многих не щадила. Например, Андрея Мозалева дважды гнала переделывать каскад, а когда он после падения все же устоял, Этери не утихла: «А чего вы аплодируете? Это ж не четверной, всего лишь 3-3».

Молодая пара Зоя Ковязина – Артемий Мохов у Тутберидзе (и вместе) второй сезон, пока смотрится неидеально. Этери недовольна:

– А вы чего не катаете до конца свою программу? Посмотри, где ты находишься (речь шла о тодесе – Спортс). И что судьи должны за это поставить?!

Похвалы удостоился, пожалуй, только Арсений Федотов, который действительно был прекрасен: идеально попадал в музыкальные акценты, сделал тройной аксель. «Можно лишь сказать, что ты, паршивец, хорош», – такие слова от Этери дорогого стоят.

Но было и много поддержки и душевности. Особенно по отношению к девушкам, которым и так непросто.

Дарья Садкова провалила почти все, во второй половине программы делала бабочки вместо прыжков. А после поехала к Тутберидзе со слезами, и честно, было страшновато – что же на это скажет Этери. Но тренер удивила:

– Ну нет, Даш, ты молодец. Ты молодец, что сама захотела прокатать произвольную программу. Но спортсмен должен уметь терпеть. Вторая половина – самая дорогая, а сколько ты там сделала технических элементов, сколько у тебя было каскадов? Постарайся сделать выводы и следующий прокат уже потерпеть.

Софья Акатьева заметно подросла и, вероятно, не до конца освоилась в новом теле.

Произвольную из «Адмирала» она показала на публике впервые – на контрольных прокатах год назад до нее дело не дошло, хотя программа была готова.

Была лучшей фигуристкой России еще год назад, но пропала из-за травм. Что там с Софьей Акатьевой?

Пока Софья не выглядит соперницей для Аделии Петросян, которую совсем недавно обыгрывала. И это явно тяжелый для нее период.

– Ты зачем на нас посмотрела перед тем, как поехала на каскад? – так встретила Акатьеву Этери. – Мы тебя не можем поддержать, просто катайся. Ты старалась в заходах (на прыжки – Спортс) больше, чем на тренировках. А надо на тренировках стараться так, чтобы у тебя сил не оставалось. Тебе эти прокаты, чтобы сделать выводы. Не надо расстраиваться, надо делать выводы и продолжать.

Утешать и сочувствовать открыто – не почерк Тутберидзе. Но и добивать тех, кому и так плохо, тоже не в ее стиле.

А почему бы не сделать открытые тренировки регулярными?

После тренировки команда Тутберидзе провела обещанную автограф-сессию. Зрители не просто были готовы стоять в очереди за росписью и совместным фото, но и принесли (в большинстве) букеты, сравнимые по стоимости с ценой на билет.

Кажется, ничьих ожиданий открытая тренировка не обманула. Спортсмены прокатали программы в домашней обстановке, но перед публикой – интересный опыт. А зрители заглянули внутрь и лучше поняли любимцев.

Этери на экране и в жизни – действительно разные люди.

Вспомните, например, один из самых обсуждаемых эпизодов ее работы – встречу Камилы Валиевой после провала на Олимпиаде.

– Ну что ты так отпустила-то все? Что ты вообще перестала бороться? Ну объясни, ты где-то после акселя вообще отпустила, – кипела тогда Этери у борта.

И для всего мира это выглядело жестом бессердечности (даже Томас Бах возмущался). Но видимо, именно так Тутберидзе встречала Камилу сотни раз до этого – после каждого не совсем удачного тренировочного проката. Просто тогда рядом не было камер и зрителей. И автоматически (или сознательно) повторила привычную схему у олимпийского льда.

Правильно это было или нет – каждый решает сам. Но это точно было знакомо и отработано на тренировках.

Возможно, команде Тутберидзе (да и остальным, необязательно только в фигурном катании) стоит задуматься о том, чтобы сделать открытые тренировки регулярными. В таком формате гораздо больше жизни и свежести, чем в поднадоевших однотипных шоу.

Фото: РИА Новости /Григорий Сысоев