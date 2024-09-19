Депутат Свищев о заявке Загитовой на грант: «Не знаю, что входит в шоу, но сумма немаленькая. Надо не забывать, что страна живет в сложное время и деньги любят счет»

Депутат Свищев назвал «немаленькой» заявку Загитовой на грант в 74,8 млн рублей.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова ранее запросила грант на проведение ледового шоу «Алые паруса».

«Я к любым соревнованиям, шоу, тренировочному процессу и строительству спортивных комплексов отношусь положительно, потому что любое мероприятие, связанное с популяризацией спорта, необходимо. У нас должны быть красивые спортивные мероприятия. У нас сейчас не каменный век, поэтому надо использовать все современные технологии, чтобы продвигать спортивные достижения, соревнования и виды спорта.

Загитова была нам известна как одна из самых ярких спортсменок. Сейчас она у нас светская дива, участвует во всевозможных мероприятиях, популяризирующих спорт в стране. Очень важно, что у нее миллионы преданных поклонников, а дети смотрят на нее с открытым ртом. Я вижу, как она участвует в мастер-классах и мероприятиях, посвящённых развитию спорта. То, что она сейчас не оставляет спортивные мероприятия, – это хорошо.

Понятное дело, что всех сейчас беспокоит цена в 75 миллионов рублей. Не много ли? Мне это тяжело комментировать. Я думаю, что цифра звучит внушительно. Не знаю, что входит в шоу, но сумма немаленькая.

Наверное, Алина оценивает и свои возможности, и задачи, и время. Надо не забывать, что сейчас страна живет в сложное время и деньги любят счет, поэтому здесь везде должно быть все сбалансированно», – заявил депутат Госдумы и бывший глава комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев .

Вот и Загитова просит деньги на шоу: ей нужны 75 млн, своих вложений – 0