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Губерниев о заявке Загитовой на грант: «Дадут ли Алине денег? Вопрос не ко мне, но жирная фига могла бы стать ответом»

Губерниев считает, что Загитова должна искать спонсоров для своего ледового шоу.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова запросила грант в размере 74,8 млн рублей на шоу «Алые паруса». Запрос составил 100% от суммы реализации проекта.

«Считаю, что Алина, конечно, молодец. Но немного будет ей жирно. Может, лучше подтягивать спонсоров? Или мы все должны скинуться на ее шоу? Странная история.

Дорогая Алина, надо учиться находить спонсоров. Поддержка государства, безусловно, важна и должна присутствовать, но не для того, чтобы полностью оплачивать проекты.

Дадут ли ей денег в итоге? Вопрос не ко мне, но жирная фига могла бы стать ответом», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ».

Вот и Загитова просит деньги на шоу: ей нужны 75 млн, своих вложений – 0

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoДмитрий Губерниев
logoАлина Загитова
деньги
ледовые шоу
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