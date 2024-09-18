Вероника Степанова: «Не думаю, что Загитова всерьез рассчитывала на грант. Скорее на бесплатную рекламу шоу – что и получила»
Вероника Степанова считает, что Загитова хотела прорекламировать свое шоу.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова запросила грант в размере 74,8 млн рублей на ледовое шоу «Алые паруса». Запрос составил 100% от суммы реализации проекта.
«Не думаю, что Алина всерьез рассчитывала на грант. Скорее, на бесплатную рекламу ее шоу – что и получила.
Есть только один плохой отзыв – это отсутствие любого отзыва! Обращайтесь, научу 😉» – написала олимпийская чемпионка по лыжным гонкам.
Вот и Загитова просит деньги на шоу: ей нужны 75 млн, своих вложений – 0
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Вероники Степановой
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