Вероника Степанова: «Не думаю, что Загитова всерьез рассчитывала на грант. Скорее на бесплатную рекламу шоу – что и получила»

Вероника Степанова считает, что Загитова хотела прорекламировать свое шоу.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова запросила грант в размере 74,8 млн рублей на ледовое шоу «Алые паруса». Запрос составил 100% от суммы реализации проекта.

«Не думаю, что Алина всерьез рассчитывала на грант. Скорее, на бесплатную рекламу ее шоу – что и получила.

Есть только один плохой отзыв – это отсутствие любого отзыва! Обращайтесь, научу 😉» – написала олимпийская чемпионка по лыжным гонкам.

Вот и Загитова просит деньги на шоу: ей нужны 75 млн, своих вложений – 0