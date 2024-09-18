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Светлана Ишмуратова: «Может быть, Загитова сделает посещение шоу для детей, семей участников СВО и инвалидов бесплатным?»

Ишмуратова предложила сделать посещение шоу Загитовой бесплатным для детей.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова запросила грант в размере 74,8 млн рублей на ледовое шоу «Алые паруса». Запрос составил 100% от суммы реализации проекта. 

«Грант на ледовое шоу? А почему нет? Получают же гранты другие. Насильно никого на показ шоу не тащат, люди покупают билеты и получают удовольствие. Конкуренция в ледовых шоу растет, следовательно, будут качественные постановки.

Учитывая, что на постановку кроме государственных средств никакого софинансирования не планируется, может быть, Алина тогда сделает (как предложение) посещение шоу для детей, семей участников СВО и инвалидов бесплатным? Тогда понятна сумма запроса», – сказала олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
logoСветлана Ишмуратова
logoсборная России
logoМатч ТВ
logoАлина Загитова
деньги
ледовые шоу
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