Новые детали суда Академии Плющенко и Парсеговых: бунт в переписке, контракт со спонсором в вотсапе

Судебная разборка между Академией Плющенко и семьей 12-летней фигуристки Арины Парсеговой – новая реальность в нашей фигурке.

Короткая справка для тех, кто пропустил приквел:

● В Академии Евгения Плющенко возмутились самовольным уходом Парсеговой к Этери Тутберидзе и через суд потребовали от ее мамы компенсировать подготовку фигуристки за три года.

● Суд встал на сторону «Ангелов Плющенко» – теперь семья Парсеговых должна академии почти два миллиона рублей.

Никулинский районный суд опубликовал мотивированное решение по делу, в котором хватает занимательных подробностей.

Все по порядку:

1. Договор Натальи Парсеговой с «Ангелами Плющенко» действовал до 30 апреля 2030 года.

По нему тренер кроме непосредственной подготовки и постановки программ должен был обеспечивать фигуристку спортивной экипировкой (коньками, костюмами), проездом, проживанием и питанием во время участия в выездных соревнованиях и сборах, а при необходимости мог предоставлять проживание на тренировочной базе с членами семьи.

Важная деталь, о которой мама была уведомлена при подписании – эти расходы не требовалось возмещать, но при одном условии: надлежащего исполнения обязательств по договору в течение всего срока его действия . В случае досрочного отказа от исполнения договора все потраченные академией на фигуристку деньги подлежали возмещению на условиях договора.

2. По подсчетам академии, с августа 2022-го по май 2023-го на Парсегову потрачено 1 830 195 рублей – все суммы ежемесячно отражались в актах, которые регулярно подписывала мама фигуристки.

Но 12 мая 2023-го она внезапно отправила сообщение на вотсап Яны Рудковской, в котором сообщила, что «политика академии не позволит Арине достичь своего максимума, были варианты бросать или уходить, и принято решение попробовать дать Арине еще один шанс».

Уже на следующий день Наталья Парсегова отменила поездку дочери на сборы с «Ангелами Плющенко» в Кисловодск, сообщив руководству, что накануне Арина прошла просмотр в другой школе. По мнению юристов академии, это можно считать заявлением об одностороннем отказе от исполнения договора.

Впоследствии заявление подтвердилось отсутствием спортсменки на тренировках и многочисленными публикациями в СМИ, а 15 августа 2023-го Наталья Парсегова принесла в академию заявление с просьбой об отчислении Арины в связи с переходом в другую спортивную школу.

3. Договор предусматривает, что в случае требования спортсмена о расторжении он должен выплатить компенсацию расходов, возникших в ходе исполнения – именно ее академия оценила в 1 830 195 рублей .

Кроме этого, в договоре прописано обязательство спортсменки ни при каких условиях не пользоваться услугами, помощью, консультациями, советами и иным участием третьих лиц – за это нарушение предусмотрен штраф в размере 100 тысяч.

Академия считает доказательствами такого случая уведомление о просмотре Арины в другой школе, публикации в СМИ о ее переходе к Этери Тутберидзе, участие в сборах в Новогорске в июне 2023-го и первенстве Москвы от Московской академии фигурного катания на коньках (школа «Хрустальный») в сентябре 2023-го.

Штраф в размере 100 тысяч юристы «Ангелов Плющенко» попросили плюсануть к общей компенсации за подготовку спортсменки.

4. Наталья Парсегова подала встречный иск, в котором потребовала освободить ее от всех выплат, мотивируя это тем, что она не расторгала договор в одностороннем порядке и не направляла тренеру письменных уведомлений об одностороннем отказе от договора.

По мнению мамы фигуристки, договор подлежит расторжению в связи с существенным изменением обстоятельств .

Так, в декабре 2022-го в их семье произошло трагическое событие (умер отец Арины), после чего ей стало тяжело обеспечивать присутствие дочери на тренировках и иных мероприятиях, поскольку она была вынуждена одна воспитывать и обеспечивать двоих детей. Наталья отмечала, что тренировки проходили примерно в 30 км от их дома, а это требовало серьезных финансовых затрат.

Еще одним аргументом, почему ее дочь не могла посещать тренировки у Плющенко, Парсегова назвала негативное отношение к Арине со стороны родителя другого спортсмена, присутствовавшего на тренировках.

5. Дополнительно Парсегова-старшая заявила, что 1 830 195 рублей, потраченные на ее дочь, были оплачены спонсором, с которым существовало соглашение на следующих условиях: спонсор обязуется предоставить финансовую помощь, а спонсируемое лицо обязуется распространять рекламу о спонсоре и его услугах (в частности – рекламно-информационную поддержку бренда детской одежды Katee’s Kids).

По этому соглашению, спонсор ежемесячно вносил 200 тысяч рублей на обучение ребенка и покрытие дополнительных расходов, связанных с обучением академии, а факт сотрудничества и оплаты подтверждается, по мнению Парсеговой, перепиской в вотсап с юристом спонсора, бухгалтером и Яной Рудковской.

6. Обязанности спортсмена, прописанные в договоре с «Ангелами Плющенко», которые раскрыл суд, заслуживают отдельного разбора даже вне контекста Парсеговой .

За набором стандартных требований (посещение всех мероприятий тренировочного и соревновательного периодов, участие во всех указанных тренером проектах, логотип академии на одежде, запрет на использование услуг и консультаций третьих лиц) следуют несколько достаточно эксклюзивных, выходящих за тренировочные рамки:

● запрет без письменного разрешения тренера на участие в публичных или коммерческих мероприятиях в качестве участника;

● обязанность заключить коммерческий контракт на определенных тренером условиях в случае получения от него указания и в течение всего срока его действия исполнять;

● обязанность в случае получения предложения о заключении коммерческого контракта письменно известить об этом тренера и предоставить ему контакты лиц, вышедших с таким предложением. Все дальнейшие переговоры на тему возникшего предложения тренер ведет исключительно самостоятельно.

● обязанность участвовать в любых публичных мероприятиях в случае получения указания от тренера, в том числе и рекламных – с необходимостью ношения одежды или обуви с любыми нанесенными изображениями;

● использование спортивной экипировки только определенных тренером производителей;

● обязанность во всех интервью, на всех страницах в социальных сетях и на официальном сайте спортсмена указывать, что его тренером является Евгений Плющенко (если иное лицо не указано тренером), а сам спортсмен является спортсменом Академии фигурного катания «Ангелы Плющенко».

● обязанность размещать на личных страницах в социальных сетях определенной тренером информации, в том числе рекламного характера или публикаций с благодарностями партнерам/спонсорам тренера.

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7. Но вернемся к финальному решению суда.

Судья Кузнецова решила, что договор был расторгнут Парсеговой, сославшись на определение Верховного Суда РФ, согласно которому «предъявление покупателем иска к продавцу о возврате суммы предварительной оплаты следует расценивать как отказ стороны, фактически утратившей интерес в получении причитающегося ей товара, от исполнения договора, что влечет за собой установленные законом правовые последствия – его расторжение» .

Суд счел сомнительной ситуацию, при которой Парсегова-старшая в заявлении просит отчислить дочь из академии в связи с переходом в другую спортивную школу, но при этом полагает, что договор на спортивную подготовку и агентские действия продолжает свое действие.

Доводы Парсеговой про спонсора тоже не убедили суд – юристы фигуристки представили текст спонсорского соглашения без подписей сторон, а из ряда пояснений и пунктов договора суд усмотрел, что спонсоров Парсеговой нашла академия.

Грустный итог дела: взыскание с Парсеговой 1 830 195 рублей компенсации, штраф в размере 100 000 рублей и расходы по уплате государственной пошлины в размере 17 850 рублей 97 копеек.

А еще вечная классика от Булгакова.

«Положение Степы было щекотливое: во-первых, иностранец мог обидеться на то, что Степа проверяет его после того, как был показан контракт, да и с финдиректором говорить было чрезвычайно трудно. В самом деле, ведь не спросишь его так: «Скажите, заключал ли я вчера с профессором черной магии контракт на 35 тысяч рублей?»

Академия Плющенко отсудила у 12-летней фигуристки (или ее мамы) 1,9 млн за уход – таков контракт

Фото: РИА Новости /Кирилл Каллиников, Кирилл Зыков, Александр Вильф; instagram.com