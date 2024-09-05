Даниил Самсонов: «Знаю Парсегову как хорошую и добрую девочку, видимся каждый день. Сейчас у ее семьи тяжелый период, но все наладится»

Даниил Самсонов поддержал Арину Парсегову в ситуации с судебным процессом

– Не могу не спросить про судебный процесс между мамой вашей напарницы по школе Арины Парсеговой и «Ангелами Плющенко». На чьей вы стороне?

– Я не могу комментировать эту ситуацию, потому что не вникаю в эту тему и не хочу сильно обсуждать ее. Знаю, что в понедельник шел суд и в это же время Арина выступала на первенстве Москвы.

Я представляю, как тяжело ребенку в таком возрасте одновременно думать о соревнованиях и о том, что происходит у мамы на суде, как она. Для фигуриста это двойная нагрузка, которая давит на его моральное состояние.

Поэтому хочется пожелать сил Арине, я знаю ее как очень хорошую и добрую девочку, видимся с ней каждый день, хотя она и тренируется в младшей группе. Иногда она даже выходит к старшим, чтобы отработать программы, тренируется так же, как и все.

Мне очень нравятся ее постановки, автором которых является Георгий Владимирович Похилюк, особенно короткая под «Шербурские зонтики».

– Хотите что-то пожелать Арине?

– Сейчас у ее семьи тяжелый период, но терпение и труд все перетрут, в будущем все наладится. Главное, чтобы Арина сейчас сконцентрировалась на карьере и тренировалась, потому что она очень талантливый ребенок, который может вырасти до высокого уровня, – сказал Самсонов.

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