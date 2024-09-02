Академия Плющенко отсудила у 12-летней фигуристки (или ее мамы) 1,9 млн за уход – таков контракт

Спор фигуристки Арины Парсеговой (точнее – ее мамы Натальи) и Академии Евгения Плющенко близок к финалу – суд наконец-то вынес решение.

А чем было дело?

1. Парсегова присоединилась к «Ангелам Плющенко» весной 2020-го, когда ей было 8 лет – ушла от Этери Тутберидзе, но спокойно и без скандалов.

У Плющенко Арина продержалась три года. Результаты не особенно впечатляли, и фигуристка вернулась в «Хрустальный» – говорят, ее лично пригласили. И все бы ничего, но у «Ангелов» к Арине остались вопросы.

Все ученики Плющенко заключают с Академией контракты – «Ангелы» полностью оплачивают подготовку и инвентарь. Парсегова ушла к Тутберидзе до окончания контракта, видимо, нарушив соглашение, и Академия потребовала назад все затраченные на фигуристку средства.

А сумма немалая – около 2 млн рублей.

Мирно договориться не получилось (хотя компромисс искали почти год), и «Ангелы» пошли в суд. Заседание назначили на 17 июля.

2. Мама Арины уверена , что ничего не должна, и вообще все оплачивала не сама Академия, а частный спонсор:

«В августе 2021 года Яна Рудковская позвонила и сообщила, что у нее есть хорошая новость – у Арины появился спонсор, это ее подруга, которая будет оплачивать стоимость абонемента. Все остальные расходы остаются на нас. Никаких соглашений на тот момент не подписывалось. Конечно, это было удобно, я всех поблагодарила, мы согласились на эти условия. Так мы тренировались до декабря 2021 года.

Подруга Рудковской Екатерина Давыдова рассказала о желании спонсировать Арину. Суммы значительно повысились. Она взяла на себя все хлопоты по поводу смен платьев по ходу сезона, дочь начали обследовать в медицинских учреждениях. Мне просто присылали ссылки на платья или направляли к врачам. Не спрашивали, хочу я этого или нет. Так начались наши деловые отношения.

На тот момент нас все устраивало. По сути, мне не приходилось платить ни за что. В академии достаточно высокий ценник. Одна дополнительная индивидуальная тренировка – 6000-7000 рублей в час.

Уже позже в академии решили ввести систему договоров, юрист прислала нам его для ознакомления. Их можно было корректировать, но, скажем так, не в ущерб академии. Договор изначально планировался на 10 лет. Я ответила, что не могу заключать соглашения на такой срок – ребенку исполнится 18 раньше. В итоге договорились на восемь лет – это был лучший вариант, на который согласились. Причем подписывали мы его задним числом в октябре, а датировался он августом.

Те суммы, которые есть в иске в соответствии с подписанными мной актами, уже заплачены академии спонсором. Теперь нас просят оплатить эти же услуги. Никто два раза за одну бутылку молока в магазине не платит. Кроме того, в акты включены суммы за вещи, выданные Арине для рекламы».

3. Рудковская все опровергала : «Мы готовим доказательную базу, могу сказать лишь одно, что на Парсегову Аришу академия тратила не одну сотню тысяч рублей в месяц. Никаких личных спонсоров, которых они сами привели по знакомству в академию, никогда не было.

Мама хотела своему ребенку очень много подкаток, лучшие программы и самые красивые платья. Хочется добавить, что никто из наших тренеров никого не зазывает на подкатки.

Все денежные операции проводятся официально – замечу, родители исключительно по своему желанию берут дополнительный урок и оплачивают его на ресепшен.

На дополнительные занятия – очереди, так как у нас тренируется в двух академиях больше 350 детей. Мама Ариши Наталья ни копейки ни за что не платила, а имела все самое лучшее.

Ну и еще требовала четверные прыжки 11-летней девочке – сразу после того, как девочка почти месяц проболела и лежала в больнице. Это неоспоримый факт».

4. Судебное заседание 17 июля так и не состоялось.

Сначала его перенесли на 30-е из-за того, что сторона Парсеговой выдвинула встречный иск. Потом – на 7 августа из-за неявки сторон на заседание.

Дальше – на 30-е, чтобы стороны собрали дополнительные доказательства.

И вот, наконец, сегодня все свершилось – Никулинский районный суд Москвы постановил взыскать с матери Парсеговой 1,8 млн рублей в пользу академии «Ангелы Плющенко».

Встречный иск отклонили.

Юрист Парсеговой Юрий Яхно пока говорит о возможной апелляции:

«К сожалению, решение суда не в нашу пользу. Изучим документы и, думаю, примем решение об апелляции. Рассмотрение апелляции будет в другом суде, городском. Мы прекрасно понимаем, что это решение суда. Будем бороться дальше».

5. А Яна Рудковская довольна : «Академия «Ангелы Плющенко» судилась не с девочкой 12 лет, а с ее хитрож....ой и неблагодарной мамой.

Что мешало талантливой Арине заниматься в частной академии по льготному абонементу, как это было год до подписания контракта? Ничего. И тогда бы отдавать ничего не надо было, когда ты принимаешь решение покинуть школу. Все понятно. Всем спасибо, до свидания.

Но мама хотела бесплатный абонемент, много подкаток, дополнительных занятий, платья для выступлений от 100 тысяч за каждое, проживание на территории академии и лучшие программы. Проблем нет – тебя академия проспонсировала и подписала с тобой договор.

Но когда ты решила уйти, не сказала даже «спасибо», а за 10 дней до ухода еще приобретя дорогостоящие коньки за счет академии, тут встал уже вопрос принципа, а не денег.

Ариша за 3 года – сделав колоссальный скачок в мастерстве и технике – Парсегова (мать) не поблагодарив ни одного тренера, не возместила сумму ущерба, прописанную в договоре.

А в запрещенной соцсети цинично написала, что они с девочкой вернулись в «родной дом», где они тренировались чуть больше года – правда, придя к нам с двойными прыжками.

Мы не против. Мы за справедливость, которая сегодня восторжествовала благодаря правосудию».

Вообще, и Рудковская, и сам Плющенко как бы отделяют Арину от мамы: к самой фигуристке претензий нет.

«Мы полностью удовлетворены решением суда. Мы отстояли свои позиции. Считаю, что вердикт суда справедлив. Вопрос не в деньгах. Все полученные от семьи Парсеговых средства мы направим на благотворительность. Мы боролись за то, чтобы отношения между фигуристами и их родителями с одной стороны и представителями академии с другой развивались в правовом поле.

Кроме того, нельзя забывать и о человеческих отношениях, проявлять уважение к тем, кто тратит силы, время и средства на подготовку фигуристов. Вопросов к Арине Парсеговой нет и быть не может, она очень талантливая девочка, которую очень люблю и отношусь к ней с огромным уважением. Все вопросы к ее маме, которая, являясь представителем несовершеннолетней спортсменки, поступила некорректно», – говорит Плющенко.

Но выглядит это занятно – оба пытаются подчеркнуть, что 12-летняя девочка отдельно, а мама отдельно.

6. Вряд ли это конец – наверняка будет апелляция, новое заседание. Но дело уже вскрыло как минимум одну проблему нашей фигурки – спортсменка вынуждена разбираться с тренерами в суде, а Федерация фигурного катания России при этом остается в стороне.

Даже юрист Парсеговых признает, что для него это что-то новое: «Честно говоря, это необычная практика для меня. Я занимаюсь достаточно долго спорами в сфере спорта, и чаще всего с такими вопросами мы оказываемся в юрисдикционных органах спортивных федераций, будь то РФС, КХЛ, ФИФА.

При наличии регламента это дело рассматривалось бы там, а потом, вероятно, в каком-то спортивном арбитраже. Но поскольку его нет, мы находимся в суде».

Но у ФФКР нет ни регламента, ни, похоже, желания разбираться в скандалах. Понятно, что «Анеглы» – школа частная, но речь все равно о спортсменке, которая могла бы попасть в сборную.

А у Плющенко фигуристов много – неужели ФФКР безразлично, на каких условиях тренируются сборники (потенциальные – в том числе) и как подобные иски могут повлиять на их карьеру? Да и как вообще у нас работают трансферы из одной школы в другую?

Кстати, в июле Владимир Путин поручил усилить защиту прав спортсменов при переходе из одной организации в другую – в том числе до окончания контракта. Речь там про внесение изменений в законодательство, но все равно – если уж сейчас не прислушиваться, то когда?

Но пока же со стороны Федерации никакого вмешательства или попыток примирить стороны. Да даже намеков на создание регламента нет. Придумали кодекс этики (за которым все равно никто не следит и который мало кто соблюдает), на этом, пожалуй, все – разбирайтесь сами.

И это как минимум странно.

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Фото: РИА Новости /Кирилл Каллиников; instagram.com/arinaparsegovaofficial