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Суд решил, что Парсегова расторгла договор с академией Плющенко, поэтому должна вернуть деньги

Суд решил, что Арина Парсегова расторгла договор с академией Евгения Плющенко

Судья Кузнецова посчитала, что договор был расторгнут Парсеговой, сославшись на определение Верховного Суда РФ, согласно которому «предъявление покупателем иска к продавцу о возврате суммы предварительной оплаты следует расценивать как отказ стороны, фактически утратившей интерес в получении причитающегося ей товара, от исполнения договора, что влечет за собой установленные законом правовые последствия – его расторжение».

Суд счел сомнительной ситуацию, при которой мама Парсеговой в заявлении просит отчислить дочь из академии в связи с переходом в другую спортивную школу, но при этом полагает, что договор на спортивную подготовку и агентские действия продолжает свое действие.

Доводы Парсеговой про спонсоров судом приняты не были – юристы фигуристки представили текст спонсорского соглашения без подписей сторон, а из ряда пояснений и пунктов договора суд усмотрел, что спонсоров Парсеговой нашла академия.

Как итог: взыскание с Парсеговой 1 830 195 рублей компенсации,  штраф в размере 100 000 рублей и расходы по уплате государственной пошлины в размере 17 850 рублей 97 копеек.

Новые детали суда Академии Плющенко и Парсеговых: бунт в переписке, контракт со спонсором в вотсапе

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Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Никулинский районный суд
logoЕвгений Плющенко
logoсборная России
женское катание
logoАкадемия Плющенко
деньги
Арина Парсегова
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