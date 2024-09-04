Суд решил, что Парсегова расторгла договор с академией Плющенко, поэтому должна вернуть деньги

Суд решил, что Арина Парсегова расторгла договор с академией Евгения Плющенко

Судья Кузнецова посчитала, что договор был расторгнут Парсеговой, сославшись на определение Верховного Суда РФ, согласно которому «предъявление покупателем иска к продавцу о возврате суммы предварительной оплаты следует расценивать как отказ стороны, фактически утратившей интерес в получении причитающегося ей товара, от исполнения договора, что влечет за собой установленные законом правовые последствия – его расторжение».

Суд счел сомнительной ситуацию, при которой мама Парсеговой в заявлении просит отчислить дочь из академии в связи с переходом в другую спортивную школу, но при этом полагает, что договор на спортивную подготовку и агентские действия продолжает свое действие.

Доводы Парсеговой про спонсоров судом приняты не были – юристы фигуристки представили текст спонсорского соглашения без подписей сторон, а из ряда пояснений и пунктов договора суд усмотрел, что спонсоров Парсеговой нашла академия.

Как итог: взыскание с Парсеговой 1 830 195 рублей компенсации, штраф в размере 100 000 рублей и расходы по уплате государственной пошлины в размере 17 850 рублей 97 копеек.

Новые детали суда Академии Плющенко и Парсеговых: бунт в переписке, контракт со спонсором в вотсапе

Академия Плющенко отсудила у 12-летней фигуристки (или ее мамы) 1,9 млн за уход – таков контракт