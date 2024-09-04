Контракт Парсеговой с академией Плющенко действовал до апреля 2030 года
Об этом говорится в материалах суда.
По контракту тренер кроме непосредственной подготовки и постановки программ должен был обеспечивать фигуристку спортивной экипировкой (коньками, костюмами), проездом, проживанием и питанием во время участия в выездных соревнованиях и сборах, а при необходимости мог предоставлять проживание на тренировочной базе с членами семьи.
Эти расходы не требовалось возмещать, но при одном условии: надлежащего исполнения обязательств по договору в течение всего срока его действия. В случае досрочного отказа от исполнения договора все потраченные академией на фигуристку деньги подлежали возмещению на условиях договора.
По подсчетам академии, с августа 2022-го по май 2023-го на Парсегову было потрачено 1 830 195 рублей – все суммы ежемесячно отражались в актах, которые регулярно подписывала мама фигуристки.
12 мая 2023-го Наталья Парсегова внезапно отправила сообщение на WhatsApp Яны Рудковской, в котором сообщила, что «политика академии не позволит Арине достичь своего максимума, были варианты бросать или уходить, и принято решение попробовать дать Арине еще один шанс».
Уже на следующий день Наталья Парсегова отменила поездку дочери на тренировочные сборы с «Ангелами Плющенко» в Кисловодск, сообщив руководству, что накануне Арина прошла просмотр в другой школе.
По мнению юристов академии, это можно считать заявлением об одностороннем отказе от исполнения договора.
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