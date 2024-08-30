Загитова о том, что пела на шоу под фонограмму: «На стадионах даже артисты-профессионалы не поют вживую»
Алина Загитова прокомментировала то, что пела на своем шоу под фонограмму
Шоу олимпийской чемпионки по фигурному катанию «Хранители времени» прошло в Казани накануне.
– Вы сегодня (29 августа – Sports) пели песню. Как записывали трек?
– Это гимн «Хранителей времени». Идея пришла уже под конец подготовки. Естественно, я пела не вживую. И всем сейчас говорю это! Как вы можете заметить, у меня сорван голос – тяжело проводить репетиции, все рассказывать людям.
Хочу вас заверить, что на стадионах даже артисты-профессионалы не поют вживую. А песню, да, записывали в студии. Вместе с другими авторами продумывали текст, – сказала Загитова.
Я сходил на шоу Загитовой. Ну и как?
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости