Загитова о том, что пела на шоу под фонограмму: «На стадионах даже артисты-профессионалы не поют вживую»

Алина Загитова прокомментировала то, что пела на своем шоу под фонограмму

Шоу олимпийской чемпионки по фигурному катанию «Хранители времени» прошло в Казани накануне.

– Вы сегодня (29 августа – Sports) пели песню. Как записывали трек?

– Это гимн «Хранителей времени». Идея пришла уже под конец подготовки. Естественно, я пела не вживую. И всем сейчас говорю это! Как вы можете заметить, у меня сорван голос – тяжело проводить репетиции, все рассказывать людям.

Хочу вас заверить, что на стадионах даже артисты-профессионалы не поют вживую. А песню, да, записывали в студии. Вместе с другими авторами продумывали текст, – сказала Загитова.

Я сходил на шоу Загитовой. Ну и как?

Загитова спела под фонограмму на своем ледовом шоу в Казани