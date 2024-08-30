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Загитова о том, что пела на шоу под фонограмму: «На стадионах даже артисты-профессионалы не поют вживую»

Алина Загитова прокомментировала то, что пела на своем шоу под фонограмму

Шоу олимпийской чемпионки по фигурному катанию «Хранители времени» прошло в Казани накануне.

– Вы сегодня (29 августа – Sports) пели песню. Как записывали трек?

– Это гимн «Хранителей времени». Идея пришла уже под конец подготовки. Естественно, я пела не вживую. И всем сейчас говорю это! Как вы можете заметить, у меня сорван голос – тяжело проводить репетиции, все рассказывать людям.

Хочу вас заверить, что на стадионах даже артисты-профессионалы не поют вживую. А песню, да, записывали в студии. Вместе с другими авторами продумывали текст, – сказала Загитова.

Я сходил на шоу Загитовой. Ну и как?

Загитова спела под фонограмму на своем ледовом шоу в Казани

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
logoсборная России
женское катание
logoАлина Загитова
музыка
ледовые шоу
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