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Соловьев о Загитовой: «Приятно удивлен той творческой натуре, которая развивается в Алине»

Дмитрий Соловьев высказался о работе Загитовой в качестве продюсера ледового шоу.

Шоу олимпийской чемпионки «Хранители времени» прошло сегодня в Казани. 

«Приятно удивлен той творческой натуре, которая развивается в Алине. Всегда приятно работать с человеком, который полностью в это погружается, подсказывает, советует.

У нас большая команда, но тот опыт, который она приобрела в роли босса, руководителя процесса это большой шаг вперед. Конечно, надо продолжать работать, нет предела развитию фигурного катания. И она его развивает.

Все получилось, потому что работали профессионалы, не первый день со льдом, есть те, кто работали с «Ледниковым периодом», люди с большим опытом работы в такой атмосфере, когда нужно все быстро и сразу. С нами была команда профессионалов, которая делает большие проекты, которые пользуются успехом.

Что касательно смысла шоу, то на мой взгляд ярко прослеживается линия от нашего спуска в космических линиях, мы из будущего, и та история за нашими плечами, великая история нашей родины в этих отрезках была рассказана.

Насколько понятно? Мне было все понятно. А дальше надо спрашивать у людей.

Костюмы, декорации, все на высшем уровне. К примеру, наш номер со спуском с потолка, в коньках с такой высоты раньше не спускался», — сказал олимпийский чемпион Сочи-2014 в команде. 

Я сходил на шоу Загитовой. Ну и как?

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
logoсборная России
танцы на льду
logoДмитрий Соловьев
женское катание
logoАлина Загитова
logoСпорт-Экспресс
ледовые шоу
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