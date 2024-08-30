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Загитова о своем шоу: «Недочеты можно и не замечать. Их не было! Есть мотивация идти дальше и делать что-то в этом направлении»

Алина Загитова оценила свое шоу «Хранители времени»

Шоу олимпийской чемпионки по фигурному катанию прошло в Казани накануне.

– Алина, как ощущения?

– Очень смешанные, на самом деле! Очень большая работа была проделана, все люди работали, репетировали целыми днями... Даже ночью! Шла постоянная коммуникация с подрядчиками. Тяжело за такой короткий срок сделать такое масштабное, красивое, красочное зрелищное шоу. Но у нас это получилось! Чему я очень рада.

– Насколько довольны, как все прошло?

– Я перфекционист. Всегда есть недочеты. Но их было настолько мало... Я была в моменте, ловила себя на кураже, на легкости, на позитиве. Недочеты можно и не замечать. А вы заметили недочеты? Их не было! А, ребята?

– В начале шоу два дрона упали...

– Мы этот момент опустим, ха-ха!

– О чем ваше шоу? Интерпретации могут быть разными.

– Наш президент объявил этот год годом семьи. Шоу как раз про семейные ценности, про разные поколения. Про то, что каждый человек должен чтить и помнить прошлое и идти в будущее.

– Тяжело выдержать два полноценных показа шоу?

– Три! Утром еще был генеральный прогон. Мы прилетели 26 августа и сразу была репетиция, на следующий день мы репетировали почти 16 часов. Но усталость не так ощущается, когда выходишь и понимаешь, что ты это дело любишь и тебе по кайфу. Мурашки по телу. Тебе нравится, людям нравится, это окрыляет и дает сил.

– Захотелось после сегодняшних показов поехать в другие города со своим шоу?

– Я сейчас поймала себя на мысли, что все прошло так быстро, хотя была проделана такая большая работа. Но время подготовки казалось, что все длится вечность. Завтра (30 августа) у нас последнее шоу... И, да – есть мотивация идти дальше и делать что-то в этом направлении, – сказала Загитова.

Я сходил на шоу Загитовой. Ну и как?

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
logoсборная России
женское катание
logoАлина Загитова
ледовые шоу
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