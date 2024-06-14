Этери Тутберидзе отписалась от Анны Щербаковой в соцсети

Теги Этери Тутберидзе Анна Щербакова Фигурное катание

Этери Тутберидзе отписалась от Анны Щербаковой в соцсети.

Еще в зимой этого года тренер была подписана на фигуристку в инстаграме, сейчас же подписки уже нет.

При этом Тутберидзе подписана на Алину Загитову, Евгению Медведеву, Александру Трусову, Аделию Петросян, Камилу Валиеву и других.

Сама же Щербакова отписалась от Тутберидзе в феврале. В тот день тренер опубликовала пост, в котором назвала Камилу Валиеву своей самой одаренной спортсменкой. 

Фокусы фигуристок в телеграме: Валиевой помог бан, от Загитовой сбежали 70 тысяч, Медведеву читают хуже всех

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20 комментариев
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как теперь жить?
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Ужас какой 😱
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Вот кому-то делать нечего - следят за подписками))
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А это что, так важно? Они как-то взаимодействовать перестали, общаться? Для меня лично вот это показатель отношений. А этот весь детский сад для подростков, у них вся жизнь там...И любови, и ссоры, и отписки с последующим страданием)
+7
-2
+5
Новости, которые мы заслужили в это межсезонье: кто от кого отписался и кто занимается мусором с отходами.
+5
0
+5
Не знаю как надо согрешить, чтобы заслужить такие новости
+4
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+4
Обалдеть, как важная и, главное, спортивная новость. Ох уж это межсезонье...
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Всем, всем, всем, молния, срочно в номер. В фигурке вообще глушняк чтоль, раз такую дичь в новости пихают
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Наконец-то годный контент от Антона Пилясова. Хотя непонятно, отписалась только сейчас или заметил только сейчас. Для оценки качества мониторинга.
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Я вообще не подписан на Щербакову...
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Ну вот и спортивные новости.
Но так-то вообще грустно все это...такая эпоха ушла.
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Ответ Nat_Cher
как теперь жить?
она у нее в шоу катается или Аня еще не отошла после операций?
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Спортс, почему без отметки молния????? Срочно обзванивете бомонд!!! Караул!!!! Грабят!!!
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Новость, которую мы заслужили
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Очень важная информация)
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Серпентарий.
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* здесь могла быть ваша шутка про Юлию Якубеню *
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Удар в спину…
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