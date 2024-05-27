Усачева о травме в Японии в 2021-м: «Воспоминания вызывают улыбку. Поплакала первые несколько часов, а утром уже снимала видосики в коляске и смеялась»

Теги сборная России травмы Гран-при Гран-при Японии женское катание ФМБА Этери Тутберидзе Анна Щербакова Дарья Усачева Фигурное катание

Фигуристка Дарья Усачева заявила, что не сожалеет из-за травмы в Японии.

Усачевой 18 лет, она серебряный призер юниорского чемпионата мира-2020. В ноябре 2021-го она получила травму бедра на этапе Гран-при в Японии, после чего больше не выступала на турнирах.

– Я много плюсов и этому находила. Не грустила в этот период особенно. Поплакала первые несколько часов от обиды. Потом мы с Аней (Щербаковой) разговаривали долго по видеосвязи. А утром я уже снимала какие-то веселые видосики в коляске и смеялась над этим. Черный юмор – я люблю такой, честно говоря. А уж как мои друзья шутили – вообще огонь. Например, что Даша теперь не сможет сделать первый шаг. <...>

– Что чувствует спортсмен перед стартом, к которому долго готовился, когда падает на раскатке и понимает, что встать не может? Какие мысли были в голове?

– Я начала анализировать свои ощущения, поняла, что что-то ужасное случилось, потому что таких ощущений никогда не испытывала. Пробовала встать, поняла, что не получается. Попробовала взять ногу рукой. Каким-то образом я доехала до бортика на болевом шоке и адреналине, потому что спустя минут десять не могла ногой пошевелить даже на сантиметр. Адская была боль.

И вот только когда Этери Георгиевна (Тутберидзе) сказала «выходи со льда», до меня дошло, что это все. Тогда были отчаянные мысли «блин, это все, я не выступлю». Я плакала не из-за боли, а из-за обиды. Япония – мечта. Будь это другой этап, предположу, что это было бы не так эмоционально воспринято с моей стороны. <...>

– Сколько времени ушло на восстановление, чтобы хотя бы начать ходить?
 
– Два месяца на коляске, потом ближе к Новому году в ФМБА (Федеральном медико-биологическом агентстве) у меня забрали коляску и дали костыли. Сказали, что надо ходить, и это было страшновато психологически – казалось, что ничего еще не зажило. У меня были физиопроцедуры, ЛФК – как в санатории. Потом сделала первый шаг. Невероятные ощущения! Ты начинаешь ценить все в своей жизни.

Для всех это норма, а это, оказывается, очень круто. Для меня это было огромное счастье. Не могла находиться – ходила, ходила… Мышцы спали за два месяца, нога была тонюсенькая. Все эти воспоминания вызывают у меня улыбку. Слезу я точно не пущу, вспоминая об истории в Японии, – рассказала Усачева.

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13 комментариев
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Спасибо Ане за поддержку Даши!
Ну то что Даша не переживает из-за травмы(из-за которой она закончила со спортом)чего-то не верится
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Думаю, это лукавство или психологическая защита. В один момент карьера и все мечты, связанные с ней, оборвались, после единственного взрослого старта. Какая уж тут улыбка. Впрочем, поддержка Ани и остальных друзей Даши наверняка помогла ей, и это здорово, что о том периоде у нее сохранились не только негативные воспоминания.
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-2
+9
чет не вериться
+11
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+8
Кремень девка. Даже если и не совсем искренне говорит.. кто-то с ней очень хорошо поработал психологически. Такое событие может реально сломать жизнь и психику, хорошо что у Дарьи все обошлось в этом плане.
Повторюсь - кремень. Очень, очень жаль. Могла бы многого в спорте добиться с таким характером.
+8
-4
+4
Ну да, весело, что после той травмы пришлось с ФК закончить.
+7
-5
+2
Как в дебильном анекдоте "эта девочка до сих пор смеётся". Может это механизм самозащиты такой, я не знаю. У человека враз закончилась карьера, не начавшись, тренерша её слила в один момент, но вспоминает это Даша "с улыбкой".Я рада, что Даша нашла себя в тренерстве, надеюсь у неё всё получится и дальше в жизни все будет прекрасно. Зачем только пальто тренерши сейчас отстирывать ...
+11
-9
+2
Ответ Katerina Sunny
Судя по другому куску интервью, у неё мечта стать заслуженным тренером. Непонятно тогда, зачем пыталась вернуться.
Она об этом сказала маме в таком раннем детстве, что сама не помнит этого. Едва ли эти слова можно воспринимать всерьез. В то, что Даша не горела мечтой стать олимпийской чемпионкой, могу поверить, но спортивные амбиции у нее определенно были, иначе она бы не убивалась о триксель и не рвалась так на тот злополучный этап.
+2
-1
+1
Дашенька, а как же испугались мы перед экраном телевизора, у меня просто шок был! Здоровья и удачи в жизни тебе!!!! Пусть сбываются твои мечты!!!!
+3
-3
0
Угробила Тутберидзе перспективную фигуристку! Все на новое пальто не хватало ...
+4
-4
0
Omg, до чего запуганы в тшт спортсмены...Уезжала одна, тренер её бросила и сбежала, добиралась в кресле перелётом домой, никогда не поверю, что ей весело было.
Не было у неё мечты , как же, и поэтому о триксель убивалась. Даже сейчас боится лишнего сказать.
+1
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0
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