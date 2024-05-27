Усачева о травме в Японии в 2021-м: «Воспоминания вызывают улыбку. Поплакала первые несколько часов, а утром уже снимала видосики в коляске и смеялась»

Фигуристка Дарья Усачева заявила, что не сожалеет из-за травмы в Японии.

Усачевой 18 лет, она серебряный призер юниорского чемпионата мира-2020. В ноябре 2021-го она получила травму бедра на этапе Гран-при в Японии, после чего больше не выступала на турнирах.

– Я много плюсов и этому находила. Не грустила в этот период особенно. Поплакала первые несколько часов от обиды. Потом мы с Аней (Щербаковой) разговаривали долго по видеосвязи. А утром я уже снимала какие-то веселые видосики в коляске и смеялась над этим. Черный юмор – я люблю такой, честно говоря. А уж как мои друзья шутили – вообще огонь. Например, что Даша теперь не сможет сделать первый шаг. <...>

– Что чувствует спортсмен перед стартом, к которому долго готовился, когда падает на раскатке и понимает, что встать не может? Какие мысли были в голове?

– Я начала анализировать свои ощущения, поняла, что что-то ужасное случилось, потому что таких ощущений никогда не испытывала. Пробовала встать, поняла, что не получается. Попробовала взять ногу рукой. Каким-то образом я доехала до бортика на болевом шоке и адреналине, потому что спустя минут десять не могла ногой пошевелить даже на сантиметр. Адская была боль.

И вот только когда Этери Георгиевна (Тутберидзе) сказала «выходи со льда», до меня дошло, что это все. Тогда были отчаянные мысли «блин, это все, я не выступлю». Я плакала не из-за боли, а из-за обиды. Япония – мечта. Будь это другой этап, предположу, что это было бы не так эмоционально воспринято с моей стороны. <...>

– Сколько времени ушло на восстановление, чтобы хотя бы начать ходить?



– Два месяца на коляске, потом ближе к Новому году в ФМБА (Федеральном медико-биологическом агентстве) у меня забрали коляску и дали костыли. Сказали, что надо ходить, и это было страшновато психологически – казалось, что ничего еще не зажило. У меня были физиопроцедуры, ЛФК – как в санатории. Потом сделала первый шаг. Невероятные ощущения! Ты начинаешь ценить все в своей жизни.

Для всех это норма, а это, оказывается, очень круто. Для меня это было огромное счастье. Не могла находиться – ходила, ходила… Мышцы спали за два месяца, нога была тонюсенькая. Все эти воспоминания вызывают у меня улыбку. Слезу я точно не пущу, вспоминая об истории в Японии, – рассказала Усачева.