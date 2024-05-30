Журналист Жуков: «Учитывая медкарту Акатьевой плюс возраст, можно предположить, что восстановление формы ожидается долгим»

Теги сборная России травмы женское катание Этери Тутберидзе переходы сборная Грузии Анна Щербакова Софья Акатьева Фигурное катание

Журналист Жуков рассказал о специфике травмы фигуристки Софьи Акатьевой.

В частности, Владислав Жуков прокомментировал слухи о возможности перехода Акатьевой в Грузию. 16-летняя чемпионка России не выступала в прошлом сезоне из-за травмы. О ее возвращении к тренировкам на льду стало известно в феврале.

«Итак, аргументы против. Точнее разбив главного аргумента «за» у сторонников перехода – что якобы Софья не получала никаких травм и просто спокойно высиживала карантин. Почему это все не имеет смысла? Первое – потому что травмы были.

Летом у Софьи случился стрессовый перелом стопы, который сам по себе должен заживать недели за 3-4 при должном уходе. Вроде нестрашно, но есть одно но – если ухода нет (или он, так скажем, не должный), случаются рецидивы.

Часто, к сожалению, и в этом основная опасность стрессового перелома перед «обычным». Там конечность ломается, срастается, и если без осложнений, то проблем в общем-то и нет. Здесь же разрушение кости носит хронический характер, и его необходимо купировать. Иначе заживление будет долгим и «качелеобразным» – то проходит, то начинается с новой, еще большей силой.

У Софьи осенью случились те самые качели, приведшие в конечном итоге к «рецидиву». В кавычках, потому что перелом-то, по сути, тот же самый – просто не заживший. Далее – костыли, пропуск тренировок и всех стартов сезона и возвращение на лед лишь весной в туре Этери Тутберидзе. Переход, каким бы он там ни был, не стоит таких жертв. Вполне хватило бы какой-нибудь отмазки, под предлогом которой можно и пересидеть спокойно, и продолжать тренировки.

Но Софья-то не тренировалась. Нет, она приходила на каток в Ясенево, но на льду не занималась – совсем как Анна Щербакова в далекие года, еще до выхода на международный юниорский уровень.

За это время Софья потеряла ультра-си и выпала из соревновательной формы – и учитывая ее медкарту (сильный порез колена, серия стрессовых переломов) плюс возраст, можно предположить, что восстановление ожидается долгим. Так себе реклама для новых потенциальных работодателей, не находите?» – написал Жуков на своей странице в «Дзене».

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7 комментариев
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подобное мы слышали не то, что от более значимых и компетентных людей... а из уст людей, которые вроде должны были быть "в курсе".... а после увидели ДС в другой сборной...

у меня "контрольный вопрос"... кто Жукову мед. карту Акатьевой дал???...

p.s, да, к стати, он забыл уточнить, что стрессовый перелом, в отличии от реального, только при тщательном обследовании можно "увидеть"...
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Не думаю, что Акатьева вообще когда-то соберётся переходить в другую страну. Очень сложно это представить.
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Может рупоры рудковских оставят Софью в покои и будут разглагольствовать про травмы ап
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Интересно, а им действительно дают разрешение озвучивать данные мед.карт спортсменов? Иногда так звонишь в стационар, чтобы просто инфу узнать о самочувствии знакомого и не дают, мотивируя - если родственник, то через врача...А здесь журналист в таких подробностях всё выкладывает...Делает "так себе рекламу".
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Так переходят от нас как раз и не топ фигуристы, а по логике Жукова Акатьева сейчас таковой и является. Я тоже не верю в переход Софьи просто потому что думаю она понимает что ей будут максимально вставлять палки в колеса и вряд-ли её куда то отпустят.
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Хайпует...вот жук...
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