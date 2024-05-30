Журналист Жуков: «Учитывая медкарту Акатьевой плюс возраст, можно предположить, что восстановление формы ожидается долгим»

Журналист Жуков рассказал о специфике травмы фигуристки Софьи Акатьевой.

В частности, Владислав Жуков прокомментировал слухи о возможности перехода Акатьевой в Грузию. 16-летняя чемпионка России не выступала в прошлом сезоне из-за травмы. О ее возвращении к тренировкам на льду стало известно в феврале.

«Итак, аргументы против. Точнее разбив главного аргумента «за» у сторонников перехода – что якобы Софья не получала никаких травм и просто спокойно высиживала карантин. Почему это все не имеет смысла? Первое – потому что травмы были.

Летом у Софьи случился стрессовый перелом стопы, который сам по себе должен заживать недели за 3-4 при должном уходе. Вроде нестрашно, но есть одно но – если ухода нет (или он, так скажем, не должный), случаются рецидивы.

Часто, к сожалению, и в этом основная опасность стрессового перелома перед «обычным». Там конечность ломается, срастается, и если без осложнений, то проблем в общем-то и нет. Здесь же разрушение кости носит хронический характер, и его необходимо купировать. Иначе заживление будет долгим и «качелеобразным» – то проходит, то начинается с новой, еще большей силой.

У Софьи осенью случились те самые качели, приведшие в конечном итоге к «рецидиву». В кавычках, потому что перелом-то, по сути, тот же самый – просто не заживший. Далее – костыли, пропуск тренировок и всех стартов сезона и возвращение на лед лишь весной в туре Этери Тутберидзе. Переход, каким бы он там ни был, не стоит таких жертв. Вполне хватило бы какой-нибудь отмазки, под предлогом которой можно и пересидеть спокойно, и продолжать тренировки.

Но Софья-то не тренировалась. Нет, она приходила на каток в Ясенево, но на льду не занималась – совсем как Анна Щербакова в далекие года, еще до выхода на международный юниорский уровень.

За это время Софья потеряла ультра-си и выпала из соревновательной формы – и учитывая ее медкарту (сильный порез колена, серия стрессовых переломов) плюс возраст, можно предположить, что восстановление ожидается долгим. Так себе реклама для новых потенциальных работодателей, не находите?» – написал Жуков на своей странице в «Дзене».