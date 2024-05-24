Сихарулидзе об отмене программы Гуменника под Rammstein: «Мы рекомендаций не давали, это самодеятельность третьих лиц»

Теги сборная России Антон Сихарулидзе мужское катание Петр Гуменник контрольные прокаты музыка Фигурное катание

Антон Сихарулидзе высказался об отмене программы фигуриста под музыку Rammstein.

К сезону-2023/24 Петру Гуменнику поставили короткую программу на песню Sonne. В сентябре тренер Вероника Дайнеко сообщила, что в федерации назвали выбор музыки нежелательным, и она позже была заменена на русскоязычный кавер.

– В прошлом сезоне была ситуация с Петром Гуменником и композицией в его программе. Перед предстоящим сезоном были ли какие‑либо пожелания, рекомендации по программам?

– Если говорить про Гуменника и его музыку, то и в прошлом сезоне мы никаких рекомендаций не давали. Это чисто самодеятельность спортсмена, его тренера и так далее, и каких‑то третьих лиц, которые к Федерации фигурного катания на коньках России никакого отношения не имеют.

В этом сезоне мы тоже не касаемся выбора нашими спортсменами и тренерами музыки и направления программ. Это их прерогатива, их творчество. Мы так же, как и вы, впервые увидим это в сентябре на контрольных прокатах сборной в Санкт‑Петербурге, – сказал исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания России (ФФКР) Сихарулидзе.

Наш фигурист все же отстоял номер под Rammstein – с русским вокалом. У тренера фэйспалм от проката

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14 комментариев
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О как, рекомендаций никаких не было, а музыку пришлось менять.
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Письмо было от Картушина Евгения в Минспорт Матыцину. Тамара Николаевна сказала, что это дело государственной важности, и мы не можем ставить свои интересы выше государственной важности. Мало ли что мы хотим».
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Когда-нибудь мы услышим очень много таких историй от начальства, что никто ничего не поддерживал и не рекомендовал, все были как-то даже почти против. А это оно как-то само...
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Пошел в несознанку))
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Прям демократия полнейшая. Но только на словах.
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Что характерно для нынешних российских чинуш - вот такая трусость и лживость.
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Сихарулидзе, Не виноватый я, это всё третьи лица.
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А что такого в музыке Рамштайн? У нас все Правительство на Мерседесах катается, меняйте тоже
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Рамштайн завтра у нас в Сербии выступает - назло Сихарулидзе, это русофобия или грузинофобия?
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Молодец, всё спихнул на Москвину. Только вот она не могла сама просто так придумать.
Вот вроде все взрослые дядьки, а даже не хватает смелости признаться и обосновать своё же решение. Сразу начинают юлить.
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Стоит ли сие расценивать как добро на выбранную спортсменами музыку, и никто не будет против? Значит у Петра и у других появится возможность самовыразиться так, как они того желают? Ну хорошо если так.
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Ответ Katerina Sunny
О как, рекомендаций никаких не было, а музыку пришлось менять.
Москвина перебдела, это ж уже пол года как известно.
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Ответ Delirium
Москвина перебдела, это ж уже пол года как известно.
ФФКР могла сказать, что музыку необязательно менять, этого сделано не было.
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Ответ Hitgoe Himgob
А что такого в музыке Рамштайн? У нас все Правительство на Мерседесах катается, меняйте тоже
скажут, что у них каверы...
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