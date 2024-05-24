Сихарулидзе об отмене программы Гуменника под Rammstein: «Мы рекомендаций не давали, это самодеятельность третьих лиц»

Антон Сихарулидзе высказался об отмене программы фигуриста под музыку Rammstein.

К сезону-2023/24 Петру Гуменнику поставили короткую программу на песню Sonne. В сентябре тренер Вероника Дайнеко сообщила, что в федерации назвали выбор музыки нежелательным, и она позже была заменена на русскоязычный кавер.

– В прошлом сезоне была ситуация с Петром Гуменником и композицией в его программе. Перед предстоящим сезоном были ли какие‑либо пожелания, рекомендации по программам?

– Если говорить про Гуменника и его музыку, то и в прошлом сезоне мы никаких рекомендаций не давали. Это чисто самодеятельность спортсмена, его тренера и так далее, и каких‑то третьих лиц, которые к Федерации фигурного катания на коньках России никакого отношения не имеют.

В этом сезоне мы тоже не касаемся выбора нашими спортсменами и тренерами музыки и направления программ. Это их прерогатива, их творчество. Мы так же, как и вы, впервые увидим это в сентябре на контрольных прокатах сборной в Санкт‑Петербурге, – сказал исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания России (ФФКР) Сихарулидзе.

Наш фигурист все же отстоял номер под Rammstein – с русским вокалом. У тренера фэйспалм от проката