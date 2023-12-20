Сихарулидзе об отстранении российских фигуристов: «Не могу сказать, что мы сильно страдаем. Спортсмены не обделены вниманием, вознаграждением за выступления»

Теги сборная России ISU Антон Сихарулидзе ФФКР Александр Коган Фигурное катание

Антон Сихарулидзе высказался об отстранении российских фигуристов.

– Ожидаете ли шагов от ISU по решению МОК?

– Адресовать вопрос было бы логичнее к ISU, мы открыты к диалогу, готовы участвовать во всех соревнованиях. Более того, мы находимся в контакте с руководством ISU. У нас с Александром Коганом было взаимодействие, мы обсуждали проблемы фигурного катания в мире и как их решить.

Мы надеемся на разум, видим, что без российских спортсменов фигурное катание не такое сочное. Во всех видах. Более того, оно теряет, не имея российских ребят, об этом говорят сами представители ISU, тренеры и спортсмены. Колорит, который мы давали – нет его. Это тащит за собой целую цепочку с недостатком средств для развития и так далее.

Вообще, в моем понимании, если это не убивает интерес к фигурному катанию, то категорически его занижает. Мы готовы и к диалогу, и к путям решения вопроса. Мы постоянно открыты к взаимодействию с ISU. Когда они проснутся – посмотрим. Во сне они уже начали что‑то бормотать. Ситуация двигается, надеюсь, что очень скоро мы сможем насаждаться мировым фигурным катанием.

При этом не могу сказать, что в России мы сильно страдаем. Нельзя такое сказать. Мы нашли себя в нынешних условиях, помогаем ребятам расти и проживать интересную жизнь. Спортсмены не обделены вниманием, вознаграждением за свои выступления. Разговаривая со спортсменами, я не вижу тоски и печали. Международная жизнь насыщенная, да, но если ситуация такая – мы все равно найдем выход из нее, – сказал исполняющий обязанности главы Федерации фигурного катания России.

Материалы по теме

15 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сихарулидзе явно не страдает. Бабло пилят успешно. Детей в гостиницы с тараканами селят, а сами попы в люксах плющат.

Он бы спросил у спортсменов их мнение. Потеряли ли они с отсутствием возможности выступать на ГС, зарабатывать титулы, медали.
Нельзя все измерять только деньгами. В жизни есть и другие ценности.
Особенно в спортивной жизни. Спортивный век недолог.
+23
-6
+17
Третий титул чемпиона мира проходит мимо наших парников. Думаю, в этом точно сомнений нет.

А потом Москвина будет греметь медалями и сомневаться в БК или МГ, хотя они были бы супер титулованные, если бы лучшие годы карьеры не сидели бы дома.
Да и девы вряд ли проиграли Сакамото. Та же Туктамышева ее укатала бы.
Про очередь танцев и потери рейтинга и говорить нечего. Несколько сезонов при двух квотах возвращали три, еще больше потребуется при одной квоте.
Да и Гуменник не потерялся бы, в топ-6 бы входил.
+10
-1
+9
Спортсменам нужны международные титулы. Одних денег недостаточно.
+7
-2
+5
Сихарулидзе точно не страдает и ему без разницы какая медаль ГП, ЧЕ, ЧМ или внутрненнего соревнования.
+6
-1
+5
По-моему, росФК вообще ничего не потеряло. У нас все хорошо, наши чемпионаты ЖЭКа самые лучшие в мире, у нас квады самые квадистые и компоненты самые компонентные. Пусть Сакамоты всякие там без нас шеи гнут под тяжестью медалей, так им и надо.
+8
-5
+3
через год будут говорить что на пользу пошло ... зазеркалье.
+4
-1
+3
Пусть Дронов подкрепит это понятие и напишет песню ,,Не страдаем!’’ Будем потом под нее дружно маршировать, закинув глаза на макушку.
+6
-4
+2
они обделены заслуженными международными наградами, а наши чиновники вместо того, чтобы бороться на всех уровнях, в том числе дипломатическом, народной дипломатии, судебном, рассказывают, что "нам итак хорошо"
+2
0
+2
«Не могу сказать, что мы сильно страдаем. --- Вот и продолжайте не страдать.
+5
-4
+1
"Мы открыты к диалогу с ИСУ.."

Но ведь этого недостаточно, необходимо занимать активную позицию, доказывать свою правоту , если вы в этом уверены и стремитесь к участию в МС.
В чем смысл такой "открытости"? Ждать, когда под лежачий камень вода потечёт, когда международные структуры попросят российский спорт вернуться?
Знаменитое "сами приползут на коленях и попросят"...
+2
-1
+1
Он прав, наши делают всё возможно в текущей ситуации.
Надеюсь, ЧР будет отличным турниром.
+1
-1
0
Ну уж Сихарулидзе точно не страдает. Скоро звание ОЧ в России будет такая редкость И тут только останется смотреть и восхищаться таким редкостным бриллиантом, как сам Сихарулидзе.
0
0
0
Не думала я, когда ставили Сихарулидзе, что он даст фору маразматикам в неадекватности. Мда
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий