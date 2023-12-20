Сихарулидзе об отстранении российских фигуристов: «Не могу сказать, что мы сильно страдаем. Спортсмены не обделены вниманием, вознаграждением за выступления»

Антон Сихарулидзе высказался об отстранении российских фигуристов.

– Ожидаете ли шагов от ISU по решению МОК?

– Адресовать вопрос было бы логичнее к ISU, мы открыты к диалогу, готовы участвовать во всех соревнованиях. Более того, мы находимся в контакте с руководством ISU. У нас с было взаимодействие, мы обсуждали проблемы фигурного катания в мире и как их решить.

Мы надеемся на разум, видим, что без российских спортсменов фигурное катание не такое сочное. Во всех видах. Более того, оно теряет, не имея российских ребят, об этом говорят сами представители , тренеры и спортсмены. Колорит, который мы давали – нет его. Это тащит за собой целую цепочку с недостатком средств для развития и так далее.

Вообще, в моем понимании, если это не убивает интерес к фигурному катанию, то категорически его занижает. Мы готовы и к диалогу, и к путям решения вопроса. Мы постоянно открыты к взаимодействию с ISU. Когда они проснутся – посмотрим. Во сне они уже начали что‑то бормотать. Ситуация двигается, надеюсь, что очень скоро мы сможем насаждаться мировым фигурным катанием.

При этом не могу сказать, что в России мы сильно страдаем. Нельзя такое сказать. Мы нашли себя в нынешних условиях, помогаем ребятам расти и проживать интересную жизнь. Спортсмены не обделены вниманием, вознаграждением за свои выступления. Разговаривая со спортсменами, я не вижу тоски и печали. Международная жизнь насыщенная, да, но если ситуация такая – мы все равно найдем выход из нее, – сказал исполняющий обязанности главы Федерации фигурного катания России.