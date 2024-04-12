Петр Гуменник: «У меня есть абсолютно весь мерч Rammstein – весь дом в этой группе. Подарили ноты их песен для пианино, играю во время сессии»

Теги сборная России мужское катание Петр Гуменник музыка Фигурное катание

Петр Гуменник рассказал, что ему дарят мерч группы Rammstein.

– Нашумевшую короткую программу под Rammstein не планируете возвращать как показательную?

– Можно. Я много своих программ использовал в качестве показательных номеров – «Лунную сонату», например. Возможно, постановка как-то еще переработается.

– Ты часто появляешься на публике в мерче группы Rammstein. Произошёл такой же эффект, как с гусями, и болельщики начали дарить?

– Я ни одной вещи с Rammstein себе не покупал, но у меня весь дом в этой группе. Есть стакан, елочная игрушка, формы с логотипом Rammstein для выпекания печенек, мармеладки Rammstein. Абсолютно весь мерч у меня есть. Но я совершенно не жалуюсь, мне нравится.

Ноты их песен для пианино тоже подарили. Так получается, что, когда есть время, я не играю, а когда времени нет, то психологически срабатывает так, что в перерывах между деятельностью занимаюсь.

Совсем бездельничать не хочется, поэтому во время сессии я играю на пианино. Сейчас немножко отложил это дело, скоро вернусь, – рассказал фигурист.

Наш фигурист все же отстоял номер под Rammstein – с русским вокалом. У тренера фэйспалм от проката

4 комментария
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Пётр лучший пианист среди фигуристов!
И наверняка лучший фигурист среди пианистов!
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Какой же он классный 😍
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Талант не спрячешь, он все равно проявится))
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Молодец, Пётр. Очень разносторонний парень, серьезный и несомненно умный. И программы ему под стать, со смыслом и интеллектуально наполненные.
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