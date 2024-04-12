Петр Гуменник: «У меня есть абсолютно весь мерч Rammstein – весь дом в этой группе. Подарили ноты их песен для пианино, играю во время сессии»

Петр Гуменник рассказал, что ему дарят мерч группы Rammstein.

– Нашумевшую короткую программу под Rammstein не планируете возвращать как показательную?

– Можно. Я много своих программ использовал в качестве показательных номеров – «Лунную сонату», например. Возможно, постановка как-то еще переработается.

– Ты часто появляешься на публике в мерче группы Rammstein. Произошёл такой же эффект, как с гусями, и болельщики начали дарить?

– Я ни одной вещи с Rammstein себе не покупал, но у меня весь дом в этой группе. Есть стакан, елочная игрушка, формы с логотипом Rammstein для выпекания печенек, мармеладки Rammstein. Абсолютно весь мерч у меня есть. Но я совершенно не жалуюсь, мне нравится.

Ноты их песен для пианино тоже подарили. Так получается, что, когда есть время, я не играю, а когда времени нет, то психологически срабатывает так, что в перерывах между деятельностью занимаюсь.

Совсем бездельничать не хочется, поэтому во время сессии я играю на пианино. Сейчас немножко отложил это дело, скоро вернусь, – рассказал фигурист.

Наш фигурист все же отстоял номер под Rammstein – с русским вокалом. У тренера фэйспалм от проката