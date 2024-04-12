Петр Гуменник: «У меня есть абсолютно весь мерч Rammstein – весь дом в этой группе. Подарили ноты их песен для пианино, играю во время сессии»
Петр Гуменник рассказал, что ему дарят мерч группы Rammstein.
– Нашумевшую короткую программу под Rammstein не планируете возвращать как показательную?
– Можно. Я много своих программ использовал в качестве показательных номеров – «Лунную сонату», например. Возможно, постановка как-то еще переработается.
– Ты часто появляешься на публике в мерче группы Rammstein. Произошёл такой же эффект, как с гусями, и болельщики начали дарить?
– Я ни одной вещи с Rammstein себе не покупал, но у меня весь дом в этой группе. Есть стакан, елочная игрушка, формы с логотипом Rammstein для выпекания печенек, мармеладки Rammstein. Абсолютно весь мерч у меня есть. Но я совершенно не жалуюсь, мне нравится.
Ноты их песен для пианино тоже подарили. Так получается, что, когда есть время, я не играю, а когда времени нет, то психологически срабатывает так, что в перерывах между деятельностью занимаюсь.
Совсем бездельничать не хочется, поэтому во время сессии я играю на пианино. Сейчас немножко отложил это дело, скоро вернусь, – рассказал фигурист.
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