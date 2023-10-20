Коган о допуске белорусов на российские старты: «Соревнования, в которых участвуют две страны, являются международными, на них должно быть получено разрешение ISU»

Теги сборная России ISU ФФКР сборная Беларуси Александр Коган Серия Гран-при России Фигурное катание

Александр Коган высказался о допуске белорусских фигуристов на российские старты.

«По правилам ISU любые соревнования, в которых участвуют две страны, являются международными, на них должно быть получено разрешение ISU.

Мы допускаем спортсменов из Беларуси вне конкурса на этапы Гран-при России, где они представляют свои клубы. Допускаем большое количество спортсменов на всероссийские соревнования. Однако на основные соревнования мы должны прежде всего допустить своих российских спортсменов.

В нынешнем сезоне у нас состоится два межклубных турнира. Один из них пройдет в Минске в декабре, второй в Саранске в начале марта. Мы планируем, что будем проводить и расширять количество соревнований. Не буду говорить о тех странах, которые готовы посоревноваться в межклубных турнирах, надеюсь, их количество увеличится.

В этом сезоне у нас также пройдут Всероссийская зимняя спартакиада и Спартакиада учащихся. В этих условиях увеличение межклубных турниров (в нынешнем сезоне) нереально», – сказал генеральный директор ФФКР.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex1104
А не забить ли на ISU, в таком случае?
Они не выполняют рекомендации МОК? Нет. Ну и могут свои требования засунуть поглубже.
Нужно быть жестче, хватит прогибаться. Игра давно пошла ва-банк, чего уж миндальничать в таких мелких по сути вопросах?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MyCA
Мне кажется он хрень несёт. В биатлоне как то проводят же.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сладкий пончик
А зачем выполнять их предписания? Они вообще то клали на нас так то.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий