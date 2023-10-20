Коган о допуске белорусов на российские старты: «Соревнования, в которых участвуют две страны, являются международными, на них должно быть получено разрешение ISU»

Александр Коган высказался о допуске белорусских фигуристов на российские старты.

«По правилам любые соревнования, в которых участвуют две страны, являются международными, на них должно быть получено разрешение ISU.

Мы допускаем спортсменов из Беларуси вне конкурса на этапы Гран-при России, где они представляют свои клубы. Допускаем большое количество спортсменов на всероссийские соревнования. Однако на основные соревнования мы должны прежде всего допустить своих российских спортсменов.

В нынешнем сезоне у нас состоится два межклубных турнира. Один из них пройдет в Минске в декабре, второй в Саранске в начале марта. Мы планируем, что будем проводить и расширять количество соревнований. Не буду говорить о тех странах, которые готовы посоревноваться в межклубных турнирах, надеюсь, их количество увеличится.

В этом сезоне у нас также пройдут Всероссийская зимняя спартакиада и Спартакиада учащихся. В этих условиях увеличение межклубных турниров (в нынешнем сезоне) нереально», – сказал генеральный директор .