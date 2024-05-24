Сихарулидзе о переходах: «Их сейчас не больше и не меньше, чем до ограничений. Лидеры не собираются никуда переходить»

Теги сборная России Антон Сихарулидзе ФФКР переходы Фигурное катание

В ФФКР заявили, что лучшие российские фигуристы не планируют смену сборной.

Ранее Федерация фигурного катания России (ФФКР) утвердила переходы Софьи Самоделкиной в Казахстан, Аннабель Морозов – в США, а также Екатерины Гейниш и Дмитрия Чигирева – в Узбекистан.

«Заявок немного, но важно не то, что некоторые спортсмены хотят выступать за другие федерации. В большинстве тех заявок, которые приходят, эти ребята уже имеют паспорта других государств, живут там, кто-то там родился. Более того, большинство этих ребят или несколько лет участвовали в соревнованиях внутри РФ, или вообще в них не участвовали, либо это были низкого уровня турниры.

Такие переходы были и два, и три, и пять лет назад, просто никто этому внимания не уделял из-за того, что была другая обстановка. Переходов сейчас не больше и не меньше, чем было и до каких-то ограничений. Нам важно, чтобы лидеры, те спортсмены, которые важны как для наших зрителей, так и для молодых ребят, для родителей, не переходили. А они не собирались и не собираются никуда переходить.

Частные случаи, это жизнь. У нас есть Аннабель Морозова, она вообще родилась в Америке, у нее гражданство и американское, и французское, живет в Америке. Да, какое-то время она у нас пожила, покаталась, но она американка. И поэтому как мы можем ее не отпустить? Там ее жизнь», – сказал исполняющий обязанности президента ФФКР Антон Сихарулидзе.

«Пусть идут куда угодно! Это не потеря». Наши фигуристы разбегаются по странам, но бомонду все равно

10 комментариев
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А Чиризано где родился? Напоминаю - в Италии. Пожил какое-то время в России, захотел уйти в другую федерацию, но оказалось, что это совсем другая история...
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Помнится, когда речь шла о Чиризано, Чайковская рассказывала сколько на него потратили, а здесь "какое-то время она у нас пожила, покаталась".
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Самое лучшее, что может сделать ИСУ для спортсменов - это отменить карантин на переходы и необходимость иметь разрешение отпускающей федерации.
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Ответ DLS7
Ага, представляю, как фигуристы ради участия в Кубке России согласны пропустить Олимпиаду. Жду принятия канадского предложения по переходам, чтобы наглядно увидеть как топы не хотят никуда переходить.
А этот вопрос будут рассматривать на ближайшем заседании ИСУ, в июне? Если его примут, то в сентябре, на контрольных, прокатах никого не будет.😂
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Ага, представляю, как фигуристы ради участия в Кубке России согласны пропустить Олимпиаду.
Жду принятия канадского предложения по переходам, чтобы наглядно увидеть как топы не хотят никуда переходить.
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Лидеры не собираются никуда переходить» --- Их и тут неплохо кормят.
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Ответ Anneta28
А этот вопрос будут рассматривать на ближайшем заседании ИСУ, в июне? Если его примут, то в сентябре, на контрольных, прокатах никого не будет.😂
Да. Есть в повестке конгресса.
Хотя на контрольных прокатах многие могут не появиться и в случае непринятия данного предложения. И завалят федру заявками на переход в декабре и мае следующего сезона.
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Ответ Katerina Sunny
Помнится, когда речь шла о Чиризано, Чайковская рассказывала сколько на него потратили, а здесь "какое-то время она у нас пожила, покаталась".
Ага)
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