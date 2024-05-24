Сихарулидзе о переходах: «Их сейчас не больше и не меньше, чем до ограничений. Лидеры не собираются никуда переходить»
В ФФКР заявили, что лучшие российские фигуристы не планируют смену сборной.
Ранее Федерация фигурного катания России (ФФКР) утвердила переходы Софьи Самоделкиной в Казахстан, Аннабель Морозов – в США, а также Екатерины Гейниш и Дмитрия Чигирева – в Узбекистан.
«Заявок немного, но важно не то, что некоторые спортсмены хотят выступать за другие федерации. В большинстве тех заявок, которые приходят, эти ребята уже имеют паспорта других государств, живут там, кто-то там родился. Более того, большинство этих ребят или несколько лет участвовали в соревнованиях внутри РФ, или вообще в них не участвовали, либо это были низкого уровня турниры.
Такие переходы были и два, и три, и пять лет назад, просто никто этому внимания не уделял из-за того, что была другая обстановка. Переходов сейчас не больше и не меньше, чем было и до каких-то ограничений. Нам важно, чтобы лидеры, те спортсмены, которые важны как для наших зрителей, так и для молодых ребят, для родителей, не переходили. А они не собирались и не собираются никуда переходить.
Частные случаи, это жизнь. У нас есть Аннабель Морозова, она вообще родилась в Америке, у нее гражданство и американское, и французское, живет в Америке. Да, какое-то время она у нас пожила, покаталась, но она американка. И поэтому как мы можем ее не отпустить? Там ее жизнь», – сказал исполняющий обязанности президента ФФКР Антон Сихарулидзе.
«Пусть идут куда угодно! Это не потеря». Наши фигуристы разбегаются по странам, но бомонду все равно
Жду принятия канадского предложения по переходам, чтобы наглядно увидеть как топы не хотят никуда переходить.
Хотя на контрольных прокатах многие могут не появиться и в случае непринятия данного предложения. И завалят федру заявками на переход в декабре и мае следующего сезона.