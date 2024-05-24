Антон Сихарулидзе: «Фигурное катание в России пользуется огромной популярностью. 4 миллиона человек смотрели турниры по ТВ и в интернете»

Теги телевидение сборная России Первый канал танцы на льду Антон Сихарулидзе ФФКР интернет пары мужское катание женское катание Okko Фигурное катание

4 миллиона человек смотрели турниры по фигурному катанию в прошлом сезоне.

Об этом заявил и. о президента Федерации фигурного катания России (ФФКР) Антон Сихарулидзе на отчетной конференции организации. 

«Фигурное катание в России пользуется огромной популярностью.

Об этом свидетельствует тот факт, что четыре миллиона человек смотрели турниры по фигурному катанию по телевидению и в интернет-пространстве», – сказал Сихарулидзе. 

Турниры по фигурному катанию в прошедшем сезоне транслировали Первый канал, сайт Первого канала и онлайн-кинотеатр Okko

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8 комментариев
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просмотры - не отдельное количество человек
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И поэтому ты убрал один несчастный этап Гран-при?! Просто зла не хватает
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4 млн - вроде и не мало.
Только вот почему то не верится.
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Это тебе не миллиарды просмотров на "Играх будущего". Как бы извиняться не пришлось за цифру, которая похожа на реальность
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Популярность тоже неоднозначное понятие. Вот лёгкую атлетику мало кто смотрит, а на пробегах толпы людей. ФК смотрят, а где фигуристы-любители? Что-то не замечал.
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А количество комментариев на спортсе в зачёт популярности идёт?)
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Фигурка не популярна. Не надо сказки рассказывать. Достаточно посмотреть сколько на катках людей катается. Из 140 млн жителей 4 млн. просмотров...
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4 млн просмотров по мнению ффкр это "огромная популярность". А если условный хоккей набирает 50-100 млн просмотров, то это какая популярность? Какое прилагательное применит фхр, если "огромная" уже занято фигуркой?
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