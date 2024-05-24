Антон Сихарулидзе: «Фигурное катание в России пользуется огромной популярностью. 4 миллиона человек смотрели турниры по ТВ и в интернете»

4 миллиона человек смотрели турниры по фигурному катанию в прошлом сезоне.

Об этом заявил и. о президента Федерации фигурного катания России ( ) на отчетной конференции организации.

«Фигурное катание в России пользуется огромной популярностью.

Об этом свидетельствует тот факт, что четыре миллиона человек смотрели турниры по фигурному катанию по телевидению и в интернет-пространстве», – сказал Сихарулидзе.

Турниры по фигурному катанию в прошедшем сезоне транслировали , сайт Первого канала и онлайн-кинотеатр .