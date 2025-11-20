Мама Костылевой: у Лены травма уже три недели, пах прошел, но заболело колено.

Мама фигуристки Елены Костылевой Ирина рассказала, что дочь выступает на Гран-при России в Омске с травмой колена.

После короткой программы Елена Костылева лидирует с результатом 69,42 балла.

«Четыре ультра-си, да. Ничего не накатывали, у Лены травма. Она катается не больше часа в день, щадящий режим. У нее травма уже три недели. Прошлый старт она катала с травмой. Но выхода нет — осталось два этапа.

Травма — это не секрет, Евгений Викторович [Плющенко] говорил об этом. Травма обычного спортивного характера, как у всех. Так как Лена вышла в сезон в сентябре, все начинает отваливаться постепенно — голеностоп, пах, колено. Сейчас колено. Пах прошел, но заболело колено.

Но это обычное спортивное явление, тут ничего страшного нет. Тот, кому нечего терять, сидит дома. Однако ей есть что терять, нужно завтра выйти и выступить достойно, чтобы отобраться на Кубок Первого канала и в финал Гран-при.

Единственный минус — дедакшен, я очень расстроена. Это очень расстраивает родителей, когда есть один балл от первого до 10-го места — и потерять его на ерунде… Это большая халатность», — сказала Ирина Костылева.