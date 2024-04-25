Сихарулидзе о смене гражданства фигуристами: «Когда обращаются, не имея даже паспорта другого государства – это немного диковато. Я против»

Сихарулидзе объяснил, почему он против переходов фигуристов в другие сборные.

– Еще одна животрепещущая тема – смена гражданства нашими спортсменами.

– Год назад, когда ситуация была непонятная и когда не было такого давления на наш спорт, мы подходили к этому более лояльно. Важно понимать, что когда в федерацию обращаются по поводу смены гражданства, то решение принимает не президент федерации.

Это решение исполкома федерации. Часто ко мне обращаются, говорят: вот, ты там не подписал кому-то смену гражданства. Я говорю: что значит, я не подписал? Голосовал исполком.

Моя позиция на сегодня, в тех условиях, в которых мы живем. Разумно – и эти случаи бывают – когда семья, родители, ребенок действительно имеют паспорт другого государства, и они действительно переезжают жить, работать в какую-либо страну.

В этом случае разумно говорить, что федерация или я лично готовы поддержать спортсмена при смене гражданства. Особенно если спортсмен не был членом сборной, не был лидером, в него не вкладывались колоссальные средства, энергия – ну тогда почему нет?

Но когда обращаются спортсмены, еще даже не имея никакого паспорта... Просто создавая условия, чтобы поучаствовать в каких-то там международных соревнованиях – мне кажется, это немного диковато. И я говорил, что на том самом исполкоме лично я буду голосовать против.

Запросы на смену гражданства есть, но это не колоссальное количество. И я благодарен, что лидеры об этом не думают – в основном это запросы от очень среднего уровня спортсменов. Которые считают, что раз русские не выступают – он, перейдя в другую страну, станет мировым лидером.

Во-первых, они очень ошибаются. Во-вторых, сама эта позиция мне не близка, – сказал исполняющий обязанности главы ФФКР Антон Сихарулидзе в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.