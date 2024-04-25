Сихарулидзе о смене гражданства фигуристами: «Когда обращаются, не имея даже паспорта другого государства – это немного диковато. Я против»

Теги сборная России Антон Сихарулидзе ФФКР переходы Фигурное катание

Сихарулидзе объяснил, почему он против переходов фигуристов в другие сборные.

– Еще одна животрепещущая тема – смена гражданства нашими спортсменами.

– Год назад, когда ситуация была непонятная и когда не было такого давления на наш спорт, мы подходили к этому более лояльно. Важно понимать, что когда в федерацию обращаются по поводу смены гражданства, то решение принимает не президент федерации.

Это решение исполкома федерации. Часто ко мне обращаются, говорят: вот, ты там не подписал кому-то смену гражданства. Я говорю: что значит, я не подписал? Голосовал исполком.

Моя позиция на сегодня, в тех условиях, в которых мы живем. Разумно – и эти случаи бывают – когда семья, родители, ребенок действительно имеют паспорт другого государства, и они действительно переезжают жить, работать в какую-либо страну.

В этом случае разумно говорить, что федерация или я лично готовы поддержать спортсмена при смене гражданства. Особенно если спортсмен не был членом сборной, не был лидером, в него не вкладывались колоссальные средства, энергия – ну тогда почему нет?

Но когда обращаются спортсмены, еще даже не имея никакого паспорта... Просто создавая условия, чтобы поучаствовать в каких-то там международных соревнованиях – мне кажется, это немного диковато. И я говорил, что на том самом исполкоме лично я буду голосовать против.

Запросы на смену гражданства есть, но это не колоссальное количество. И я благодарен, что лидеры об этом не думают – в основном это запросы от очень среднего уровня спортсменов. Которые считают, что раз русские не выступают – он, перейдя в другую страну, станет мировым лидером.

Во-первых, они очень ошибаются. Во-вторых, сама эта позиция мне не близка, – сказал исполняющий обязанности главы ФФКР Антон Сихарулидзе в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.

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84 комментария
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болела когда-то то давно за пару Бережная/Сихарулидзе. Нравились
не всем спортсменам нужно становиться чиновниками, Антоша окончательно разочаровал
+69
-13
+56
Если спортсмен не был лидером сборной (не проходил в нее по сути), в него не вкладывались средства (кстати, понесенные затраты - вполне весомый аргумент против), то почему ему нужно запрещать переход? Как федерацию касаются проблемы паспорта и места проживания?
+35
-5
+30
Бывший депутат Сихарулидзе: «Когда у человека нет второго гражданства или хотя бы гринкарты - для меня это немного диковато. Эти неудачники пусть к нам даже не обращаются»😂
+30
-6
+24
Дарик сейчас удивился
+31
-10
+21
Ответ Romanova
болела когда-то то давно за пару Бережная/Сихарулидзе. Нравились не всем спортсменам нужно становиться чиновниками, Антоша окончательно разочаровал
Сихарулидзе и Шипулин, когда два сапога-пара.
+18
-3
+15
Получается у Дэвис было 3 паспорта ?! Россия , США и Грузия ? Как - то странно звучит…
+17
-4
+13
Ответ k4rmazin2007
" Год назад, когда ситуация была непонятная и когда не было такого давления на наш спорт, мы подходили к этому более лояльно" Короче говоря, когда надо было быстренько отпустить дочу Тутберидзе
Конечно, она же не была членом сборной и одним из лидеров )).
+11
0
+11
Ответ Sgi
Получается у Дэвис было 3 паспорта ?! Россия , США и Грузия ? Как - то странно звучит…
Это и не секрет был... Я про паспорта
+12
-1
+11
Я так понимаю, начались объяснения, почему Самолелкину отпускают (внезапно ученицу друга Плющенко, вот совпадение) вся из себя Казашка.
А Чиризано с итальянским паспортом, пошел я нафиг
+14
-4
+10
" Год назад, когда ситуация была непонятная и когда не было такого давления на наш спорт, мы подходили к этому более лояльно"

Короче говоря, когда надо было быстренько отпустить дочу Тутберидзе
+16
-6
+10
Ответ k4rmazin2007
Надо спросить Тутберидзе чем Дарио хуже её дочи
Возможно, тем, что Италия не подавала запроса на его переход.
+10
-3
+7
БезызбежноНаКрасный, забанивший меня, вопрос по Дарио.
А почему удивился? Вроде как разжевали уже, что в том случае не было никаких запросов от итальянской федерации о переходе, нет?
+10
-3
+7
Ответ Lerochka
Может хватить, Дарик не очень то сам горел желанием, а потом, в Италию отпустили бы, в Чехию не фига, и это понятно.
Дарио выглядит очень счастливым в команде Крыловой. А с чешкой ему бы все равно ничего не светило, занимали бы места во второй десятке.
+9
-3
+6
Ответ Виктор Огай
Что сказать то хотели? Сихарулидзе вроде как раз и не против таких случаев. Он вроде подробно расписал, что есть и процедура, и есть голосование.
Я хотел сказать ровно то, что написал. Вы текст читали? "Но когда обращаются спортсмены, еще даже не имея никакого паспорта... Просто создавая условия, чтобы поучаствовать в каких-то там международных соревнованиях – мне кажется, это немного диковато. И я говорил, что на том самом исполкоме лично я буду голосовать против." Почему он все-таки против?
+8
-2
+6
Ответ Coongur
Если спортсмен не был лидером сборной (не проходил в нее по сути), в него не вкладывались средства (кстати, понесенные затраты - вполне весомый аргумент против), то почему ему нужно запрещать переход? Как федерацию касаются проблемы паспорта и места проживания?
Что сказать то хотели? Сихарулидзе вроде как раз и не против таких случаев. Он вроде подробно расписал, что есть и процедура, и есть голосование.
+8
-2
+6
Ответ Виктор Огай
БезызбежноНаКрасный, забанивший меня, вопрос по Дарио. А почему удивился? Вроде как разжевали уже, что в том случае не было никаких запросов от итальянской федерации о переходе, нет?
Ну главное же поорать, а там неважно был запрос/нет🙄
+8
-3
+5
Ответ Екатерина Воронина
Ну если не будет рубить денежки по шоу в России и не будет тренироваться тут, а как гражданка Казахстана уедет тренится в Казахстан. то безусловно. Ну конечно если сам Казахстан сделает запрос а Самоделкина решится уехать и России. Судя по тому что даже Шифрина ушла из АП и сейчас тренируется в Израиле будут отпускать только на таких условиях.
В Барсы Шифрина вернулась.
+5
0
+5
Сам Сихарулидзе вдоволь поучаствовал в каких то там международных соревнованиях, а другим теперь зажимает. Лицемер.
+7
-2
+5
Ответ Виктор Огай
Ну так вы скопировали часть его ответа и задали вопрос к другой. Антон не против, если у спортсмена есть паспорт другой страны. А когда спортсмен уходит в другую сборную и к этому начинает искать основания, это Антону не нравится. Но это его личная позиция, там ведь голосование проходит и Антон единолично не может препятствовать переходу. Он про это ответил с самого начала.
Еще раз: какое дело Антону до наличия/отсутствия паспорта у спортсмена? Он ему папа/мама?
+6
-1
+5
Ну, по Самоделкиной понятно, ее отпустят
+6
-1
+5
Хорошо научился свовоблудствовать
+4
0
+4
Зато чиновники с паспортами других государств тут зарабатывают, а потом сваливают
+4
0
+4
А разве у Дарио нет итальянского паспорта???
+4
0
+4
Намек на Самоделкину понятен.
+4
0
+4
Ответ Sgi
Получается у Дэвис было 3 паспорта ?! Россия , США и Грузия ? Как - то странно звучит…
Что там было на самом деле, никто не расскажет. Тутберидзе нужно было, чтобы они перешли, они и перешли ровно через сезон после ОИ.
+7
-3
+4
Всем средним спортсменам нужно дать возможность выступать за любую другую страну. Пусть пробуют)
+6
-2
+4
Аннете28, которая до сих пор не в курсе что Казахстан там никак не разделит организации🙄
Когда запрос будет от существующей организации
+5
-2
+3
Ответ Олег Кузнецов
Сихарулидзе и Шипулин, когда два сапога-пара.
Третьяк ещё...
+4
-1
+3
Ответ БезызбежноНаКрасный
Дарик сейчас удивился
Может хватить, Дарик не очень то сам горел желанием, а потом, в Италию отпустили бы, в Чехию не фига, и это понятно.
+11
-8
+3
У Самоделкиной есть. Ее когда отпустите?
+7
-4
+3
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