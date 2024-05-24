«Шансы большие, мы надеемся и готовим команду к Олимпиаде-2026». Сихарулидзе о российских фигуристах

Антон Сихарулидзе оценил шансы российских фигуристов на участие в Олимпиаде-2026.

На данный момент россияне не допускаются до соревнований под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

«Конечно, на Олимпиаду шансы не просто остаются, они есть, мы в это верим. Нейтральные спортсмены могут выступать сейчас, на Олимпиаде 2024 года в Париже.

Зимние Олимпийские игры в 2026 году, еще два года. В нынешних условиях, как вы понимаете, два года – это целая вечность. Шансы большие, и мы надеемся и готовим команду к Олимпийским играм 2026 года», – сказал исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания России (ФФКР) Сихарулидзе.

При этом глава ФФКР отметил, что обсуждать количество квот на участие в Играх пока рано.

«По поводу квот на Олимпиаду на данном этапе не хотелось бы рассуждать. Для начала нам нужно решение совета ISU о том, что мы допущены к международным соревнованиям. И после мы уже можем взаимодействовать с ISU по квотам и способу их получения», – заявил Сихарулидзе.

Олимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо.