«Шансы большие, мы надеемся и готовим команду к Олимпиаде-2026». Сихарулидзе о российских фигуристах

Теги сборная России ISU Олимпийская сборная России Антон Сихарулидзе ФФКР Париж-2024 Олимпиада-2026 Фигурное катание

Антон Сихарулидзе оценил шансы российских фигуристов на участие в Олимпиаде-2026.

На данный момент россияне не допускаются до соревнований под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

«Конечно, на Олимпиаду шансы не просто остаются, они есть, мы в это верим. Нейтральные спортсмены могут выступать сейчас, на Олимпиаде 2024 года в Париже.

Зимние Олимпийские игры в 2026 году, еще два года. В нынешних условиях, как вы понимаете, два года – это целая вечность. Шансы большие, и мы надеемся и готовим команду к Олимпийским играм 2026 года», – сказал исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания России (ФФКР) Сихарулидзе.

При этом глава ФФКР отметил, что обсуждать количество квот на участие в Играх пока рано.

«По поводу квот на Олимпиаду на данном этапе не хотелось бы рассуждать. Для начала нам нужно решение совета ISU о том, что мы допущены к международным соревнованиям. И после мы уже можем взаимодействовать с ISU по квотам и способу их получения», – заявил Сихарулидзе.

Олимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

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32 комментария
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вчера были маленькие, но по три, а сегодня большие, но по шесть!
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Блажен кто верует... (с)
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Оптимизм это конечно хорошо. Но к сожалению, иногда розовые очки разбиваются стеклами внутрь...В ОИ - 2026 фигуристы смогут принять участие в лучшем случае как нейтральные спортсмены.
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По квотам никакого взаимодействия не будет, будет по квоте на вид. А на ГП только возвратившиеся, если такие будут, получат по этапу.
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Бред какой. Кому он заливает эту чушь? Далеким от спорта людям, а когда ничего не получится (что так и будет), во всем обвинят Запад
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С чего это вдруг ?
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Если допустят, то интересно будет та битва за поездку. Квот точно много не дадут. По одной если.
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Готовься к 2030. Так будет надёжнее.
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Конечно шансы большие.Путь в обнимку с Ираном и Северной Кореей тому способствует.Растём!
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Осталось мать городов взять(успеть за 3 дня) возможно и в Париж успеют
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Если честно то шансов ни каких 🤷🤷🤷
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Да как-то не до олимпиад, если честно.
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Ответ Skyolker
Сделают все, чтобы поехали только по одному спортсмену или паре от каждого вида…
В парах и девочках этого хватит для золотой медали. В парнях и танцах конечно нет, здесь нам даже подиум не светит.
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Ответ Виктория Обер
А что он может еще сказать? Всем чиновникам приказали эту мыслю вдалбливать. Вот они все этим и занимаются.
Мне кажется это им всем в Кремле обещают, что скоро скоро всё будет как прежде.Потерпите, Россия победит.
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Шансы на Игры Дружбы действительно большие. И гигантские призовые там как плата за то, что ещё не сбежали в другие федерации
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«Шансы большие, мы надеемся и готовим команду к Олимпиаде-2026» --- Это с какого? ИСУ даже не заикается о допуске хоть куда-нибудь нейтральных спортсменов. МОК может допустить индивидуально нейтральных спортсменов, если в Париже всё пройдёт гладко.
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Сделают все, чтобы поехали только по одному спортсмену или паре от каждого вида…
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Володя, они тебя уже похоронили.
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даже когда допустят, какое там взаимодействие, по квоте на вид выделят.. и за них будет побоище)
а вообще, ну какие ОИ-2026, верните его в реальность
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Ответ Александр Шульгин
Похоже он всё-таки действительно не далёкий. Повезло нам конечно с таким начальником федерации, дальше будет только веселей.
А что ему сказать? Забудьте про ОИ.
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Ответ ИннаВБ
А что ему сказать? Забудьте про ОИ.
Это и сказать
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Ответ ИннаВБ
А что ему сказать? Забудьте про ОИ.
Иногда лучше просто промолчать
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Ответ Ann P
Именно это и сказать
Чтоб вообще все разбежались по другим сборным
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Ответ Francesc Fàbregas
Володя, они тебя уже похоронили.
Император настроен как всегда всех пережать и настоять на своём.Но всё больше кажется, что не в этот раз.Акела промахнулся.
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источник...газета *спид инфо*
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Так непонятно, кто из России поедет на ОИ, а всё ФК российское сейчас только в России.
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