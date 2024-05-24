Сихарулидзе заявил, что число занимающихся фигурным катанием составляет 29313 человек – на 92 человека больше, чем в 2022 году

Теги сборная России танцы на льду Антон Сихарулидзе ФФКР пары мужское катание женское катание Фигурное катание

Фигурным катанием в России занимаются 29313 человек.

Об этом заявил и. о президента Федерации фигурного катания России (ФФКР) Антон Сихарулидзе на отчетной конференции организации. 

Число занимающихся сейчас больше, чем в 2022 году (по данным отчета 5-ФК Минспорта в 2022-м фигурным катанием занималось 29 221 человек – Спортс). 

В состав ФФКР входят 74 организации. Фигурным катанием занимаются в 9 федеральных округах. 

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8 комментариев
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Цифра совсем небольшая на вю страну.
И на 770 катков( со слов Третьяка).
Дорогой вид спорта для многих родителей.
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Авдохин, твой выход.
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Они же говорили, что ушло 300 тысяч, и теперь рекордно низкое количество человек занимается фигурным катанием, всего 200 тысяч. А их уже 30 тысяч, оказывается. Определитесь со своим враньем, ни одна из этих цифр неправильная, как они так точно подсчитали?! Хоть бы запоминали, что говорят чиновники до этого.
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Сам наверное считал, ходил по дворам, по квартирам, от собак убегал, от бомжей терял ручку, блокнот, но всё равно посчитал
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