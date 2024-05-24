Сихарулидзе заявил, что число занимающихся фигурным катанием составляет 29313 человек – на 92 человека больше, чем в 2022 году
Фигурным катанием в России занимаются 29313 человек.
Об этом заявил и. о президента Федерации фигурного катания России (ФФКР) Антон Сихарулидзе на отчетной конференции организации.
Число занимающихся сейчас больше, чем в 2022 году (по данным отчета 5-ФК Минспорта в 2022-м фигурным катанием занималось 29 221 человек – Спортс).
В состав ФФКР входят 74 организации. Фигурным катанием занимаются в 9 федеральных округах.
И на 770 катков( со слов Третьяка).
Дорогой вид спорта для многих родителей.