Сихарулидзе заявил, что число занимающихся фигурным катанием составляет 29313 человек – на 92 человека больше, чем в 2022 году

Фигурным катанием в России занимаются 29313 человек.

Об этом заявил и. о президента Федерации фигурного катания России (ФФКР) Антон Сихарулидзе на отчетной конференции организации.

Число занимающихся сейчас больше, чем в 2022 году (по данным отчета 5-ФК Минспорта в 2022-м фигурным катанием занималось 29 221 человек – Спортс).

В состав ФФКР входят 74 организации. Фигурным катанием занимаются в 9 федеральных округах.