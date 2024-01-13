Свищев о словах Тарасовой про переходы: «Если спортсмены уезжают с тренерами, с хореографами, с технологиями, секретиками – это плохо»

Теги Татьяна Тарасова сборная России ФФКР Дмитрий Свищев переходы Спорт-Экспресс Фигурное катание

Дмитрий Свищев высказался о переходах российских фигуристов в другие сборные.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что фигуристы, меняющие сборную, «правильно делают». 

«Я понимаю, что спорт для всех спортсменов это возможность реализоваться. Ребята находятся сейчас в самой уязвимой ситуации. Государство много сейчас делает для них, но традиционные международные старты все равно невозможно заменить.

Татьяна Анатольевна Тарасова – авторитетный человек в мире спорта. Она много сделала для советского и российского фигурного катания.

Но все-таки на чемпионате Европы сейчас 24 представителей российской фигурной школы, которые сменили спортивное гражданство. Трагедии я в этом не вижу.

Другой вопрос, как уходят ребята. Здесь очень важна позиция Федерации фигурного катания и Министерства спорта.

Если спортсмены меняют гражданство и уезжают с тренерами, с хореографами, с технологиями, с секретиками – это плохо. Мы таким образом можем подтянуть мировую школу фигурного катания до уровня России.

Это не совсем правильно, но ситуация сложнейшая. Надеюсь, ФФКР понимает, что делает», — заявил депутат Госдумы РФ Свищев. 

Тарасова о фигуристах из России, представляющих другие страны: «Правильно делают, что уходят. Спорт – это их жизнь, профессия, им надо выступать»

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11 комментариев
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Вот бы спортсмены уезжали с депутатами госдумы, красота была бы!
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Да, наплевать. Ты лучше расскажи о своих секретиках на миллионы долларов.
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Мы таким образом можем подтянуть мировую школу фигурного катания до уровня России.

Наш любимый великодержавный шовинизм. Депутатов, по ходу, ему где-то специально учат
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Мы ине знали, что фигуристы бегут штабами. Это и есть секрет? или я неправильно поняла Свищева. ?
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Новые секретики придумают, надо всё время совершенствоваться
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Если спортсмены уезжают с секретиками - к этому должны возникнуть вопросики.
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Какие секреты технологии могут быть в российском прокатстве? Уж не те ли по которым CAS должен вынести решение в конце января?)) Свищёв сдал контору))
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Он не в курсе, что иностранцы до сих приезжают в Россию тренироваться? Или им секретики не показывают?
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Свищев, боже... кто там куда уезжает...

Губанова тренируется в Питере...
Метёлкина Берулава в Перми...

в Россию иностранцы приезжают... Грассль, Бариссон, китайцы, поджигая одно место у хейтеров...
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Свищев, Терешков, Мизулина, Милонов, Гурулёв - такие люди, фрики, нужны госпропаганде чтобы поднимать уровень истерии в обществе и подавлять критическое мышление
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