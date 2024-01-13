Свищев о словах Тарасовой про переходы: «Если спортсмены уезжают с тренерами, с хореографами, с технологиями, секретиками – это плохо»

Дмитрий Свищев высказался о переходах российских фигуристов в другие сборные.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что фигуристы, меняющие сборную, «правильно делают».

«Я понимаю, что спорт для всех спортсменов это возможность реализоваться. Ребята находятся сейчас в самой уязвимой ситуации. Государство много сейчас делает для них, но традиционные международные старты все равно невозможно заменить.

Татьяна Анатольевна Тарасова – авторитетный человек в мире спорта. Она много сделала для советского и российского фигурного катания.

Но все-таки на чемпионате Европы сейчас 24 представителей российской фигурной школы, которые сменили спортивное гражданство. Трагедии я в этом не вижу.

Другой вопрос, как уходят ребята. Здесь очень важна позиция Федерации фигурного катания и Министерства спорта.

Если спортсмены меняют гражданство и уезжают с тренерами, с хореографами, с технологиями, с секретиками – это плохо. Мы таким образом можем подтянуть мировую школу фигурного катания до уровня России.

Это не совсем правильно, но ситуация сложнейшая. Надеюсь, понимает, что делает», — заявил депутат Госдумы РФ Свищев.

Тарасова о фигуристах из России, представляющих другие страны: «Правильно делают, что уходят. Спорт – это их жизнь, профессия, им надо выступать»