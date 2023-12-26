Роднина о том, что ФФКР ужесточит позицию по переходам фигуристов: «Должно быть четкое исполнение всех правил, которые есть в уставе федерации»

Теги сборная России Ирина Роднина Антон Сихарулидзе ФФКР Спорт-Экспресс Фигурное катание

Роднина высказалась о том, что ФФКР ужесточит позицию по переходам в другие сборные.

Ранее исполняющий обязанности главы Федерации фигурного катания России (ФФКР) Антон Сихарулидзе заявил: «Мы достаточно лояльно относились к переходам спортсменов в другие сборные на первых порах. Сейчас позиция будет жестче».

«У нас и так есть определенные правила. В определенное время можно переходить из одного клуба в другой. Это не касается смены тренера, но есть определенные ограничения по представлению организации.

Есть правила по переходу в другие национальные федерации. Два года нельзя выступать за другую страну на международных соревнованиях.

Я возглавляю федерацию Московской области. У меня два юниора без разрешения нашей региональной федерации, без разрешения ФФКР получили добро на переход в другую страну.

Должно быть более четкое исполнение всех правил, которые есть в уставе федерации», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина

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5 комментариев
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«Должно быть четкое исполнение всех правил, которые есть в уставе федерации»

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У родниной есть начальник. Так вот Васильич запросто переписывает конституцию, а роднина это одобряет нажатием кнопки

Как это называется? Раздвоение личности, да?
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Почему же для одних правила есть, а для других нет. Где была ФФКР, когда ДИ Смолкин перешли за 5 минут, а не за 2 года. карантин?
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«Должно быть четкое исполнение всех правил, которые есть в уставе федерации» --- в пределах своей компетенции относительно российских соревнований. У ЧЕ и ЧМ есть свой хозяин, который устанавливает правила.
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У меня два юниора без разрешения нашей региональной федерации, без разрешения ФФКР получили добро на переход в другую страну. --- ВОТ! И все другие могут повторить! Потому что ФФКР не может регулировать переход в другую страну - это компетенция ИСУ.
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вообще то, госпожа депутат, у нас было правило - не более двух сроков на посту президента, но путин плевал на эти правила, так что уж спортсменов то зачем зажимать, убиваться с детства на тренировках, чтобы в монголии выступать)?
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