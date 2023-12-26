Лайшев о заявлении Сихарулидзе про ужесточение позиции по переходам в другие сборные: «Абсолютно согласен, поскольку это не есть хорошо»

Ренат Лайшев высказался о переходах фигуристов другие сборные.

Ранее исполняющий обязанности главы Федерации фигурного катания России ( ) Антон Сихарулидзе заявил: «Мы достаточно лояльно относились к переходам спортсменов в другие сборные на первых порах. Сейчас позиция будет жестче».

– Я не имею права считать это предательством, так как это судьба каждого отдельного человека, гражданина. Я как руководитель спорта считаю, что это неправильно, но если рассматривать с другой стороны, то это было и раньше. Конкуренция огромная.

Сейчас основная причина – отстранение России? Если рассматривать с этой точки зрения, то неблагодарное и неблагородное дело. А если рассматривать с точки зрения большой конкуренции внутри страны, то это было и раньше. Пятые шестые номера уходили в дружеские республики и получали возможность съездить на Олимпиаду. Дня них это тоже шанс, если брать отдельно спортсмена.

– Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания России Антон Сихарулидзе заявил о планируемом ужесточении позиции федерации по смене российскими фигуристами спортивного гражданства. Вы согласны с данным решением?

– Я абсолютно согласен, и это правильно. Поскольку это не есть хорошо, – сказал президент « ».